自製邀請卡打動偶像任嘉賓 譚嘉儀伙鄭秀文合唱此生無憾

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

譚嘉儀身穿白色露肩長裙登場獻唱，打扮十足新娘，她笑言：「第二次個人演唱會，決定想將最赤裸一面畀大家睇，不是講著衫嗰啲，好似結婚咁播生前片段……唔係、唔係，係成長片段，見唔見到我細個好可愛？係咪想問我點解𠵱家變成咁？變到咁靚？」引得全場大笑。

自爆曾想幫襯相睇公司

譚嘉儀獻唱情歌時，表示唱傷感情歌要有一些經歷才唱到，「其實我經驗不多，但睇《東張西望》話相睇公司都不可信，所以打消這個念頭，現在唯有隨緣」。換上bra top與露腰短裙的她大騷性感勁歌熱舞，炒熱全場氣氛，譚嘉儀稱為了跳舞排練了很久，問觀眾：「見唔見到我條線？唔係中間嗰條（事業線），係側邊嗰兩條（馬甲線）！」台下有觀眾稱見到3條線，她笑言：「你見到3條，你贏，證明之前節食減肥運動的努力很OK。」

演唱會尾聲，譚嘉儀表示偶像Sammi的歌影響她很深，由自己有知覺開始已影響。一頭金髮戴上黑框眼鏡，以西裝褸配短裙，穿高跟鞋的Sammi型格現身，與譚嘉儀合唱《捨不得你》。

Sammi認證譚是堅fans

Sammi帶了譚嘉儀的邀請卡上台，親解答應當嘉賓原因，「其實我都覺得好驚喜，冇諗過嘉儀會請我做演唱會嘉賓，有一日健身教練神神秘秘話有朋友要畀封信我，這張明明是卡，原來是嘉儀親手造來送給我，還有相片，寫着10歲時模仿我的偶像Sammi，是堅fans，我看到相當感動，覺得相當之有誠意，好少歌手請我做嘉賓特登畫張卡，是相當有心的邀請，一個由細到大都支持我的歌手藝人，我一定要親自來支持她」。

趁機跟偶像自拍索簽名

Sammi鼓勵譚嘉儀只要如跑馬拉松般願意努力奔跑，捉緊心中夢想向前走，不要那麼容易放棄，就算當中有失意，仍有很多得意等着，「好慶幸你的童年有我陪着長大，我今（前）晚早了來現場，後台看到你跳舞的演出，你的教練覺得你是爆炸彈，我很欣賞你，真的以你為榮」。

譚嘉儀感動不已，稱沒想過Sammi會應承，還即場播出收到回覆時的反應，片中譚嘉儀拿着手機在街上像瘋了走走跳跳，更開心至哭了出來，Sammi看完笑說：「有冇人捉你去精神病院？」譚嘉儀隨即小粉絲上身，要求Sammi簽新碟，又要求玩自拍合照才讓Sammi落台，Sammi打趣說：「要唔要煮埋飯畀你食？」場面搞笑。

騷後譚嘉儀受訪，表示能邀請到偶像Sammi任嘉賓很感恩，真的夢想成真，獲對方鼓勵十分感動，「當我收到回覆，即刻喊咗，頭先太緊張，唔記得喊，一直忍住唔同屋企人講，相信屋企人見到都好感動，因為我細個真的成間房都貼滿Sammi海報」。

否認穿「婚紗」想結婚

譚嘉儀否認憧憬結婚，選擇開場穿上類似婚紗的造型，只想展示小時候的照片給歌迷看。是否很多人說她不同樣？譚嘉儀說：「咁又唔係，大家講笑啫，都見到我一樣有瓜子面。」她澄清從來沒有想過找相睇公司認識男人，見最近這話題盛行才講笑，不會因之前受情傷被嚇怕，現階段只希望可以成為一個優秀歌手，感情方面還是隨緣。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com