17歲韓國歌手GYUBIN唱廣東歌 馮允謙讚靚女有才華

Jay受訪時大讚GYUBIN外形高瘦、靚女，且才華兼備，「她識寫歌，很勁，現在才17歲，我生得出她」。他指彼此年紀差距大，慶幸交談沒代溝，「我們分享音樂創作心得，我教她講廣東話，GYUBIN教我扮貓影相手勢，我在她身上都學到新事物，她很聰明，我17歲時仍在讀書發明星夢，未清楚自己想做什麼」。

Jay：不會先生仔後結婚

Jay表示完成3場紅館個唱未夠喉，想去不同地方演出，提到最近跑了10間中學做校園騷，反應不錯，甚至有同事的3歲小朋友都認識他的歌，開心見到觀眾層面拉闊。問可有計劃生小孩？他說：「有想過，但不會在呢刻，我為事業拼搏中，怕沒時間照顧，而且我思想傳統，一定不會選擇先生仔後結婚。」

記者：鍾一虹