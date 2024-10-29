明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

74歲資深演員李麗麗病逝 數年前肺有陰影未跟進

【明報專訊】資深演員李麗麗前日（27日）離世，享年74歲。昨日傳媒人汪曼玲在社交平台透露李麗麗死訊，指獲通知李麗麗於周日因癌症病逝，文中提到「數年前肺有陰影不去跟進，這月突然發現cancer擴散，住了醫院差不多一個月，昨（前）晚6時許離開」。

好友：佢拖得就拖當無事

汪曼玲同時分享李麗麗的舊照，當中一張跟多名邵氏女星合照，包括井莉、方盈、李麗麗、鄭佩佩及秦萍等，8人中有5人已離世。據資料，該照片是2006年「第六屆華語電影傳媒大獎」活動上合照，另一張照片是40年前李麗麗與文雪兒拍《白髮魔女傳》的劇照。

《明報》聯絡上李麗麗好友Victor Yan，他表示李麗麗末期肺癌，跟她打最後一場麻將後，由朋友送她入院。李麗麗2020年離開效力32年的TVB，當時透露決定退休是因為年紀大，亦提到「有啲唔舒服」。問Victor知否李麗麗為何沒接受治療？他說：「佢拖得就拖當無事。」

拍《遊俠兒》與姜大衛傳緋聞

李麗麗報讀邵氏演員訓練班，16歲入行，以打女姿態展開演藝之路，1970年《遊俠兒》中跟姜大衛合作，擔正女主角，當時她跟姜大衛更傳出緋聞。1980年拍《師弟出馬》跟成龍合作，片中一場跟成龍的對打戲，李麗麗一腳踢飛成龍令觀眾印象深刻。李麗麗曾效力佳藝電視，拍攝《白髮魔女傳》擔任女主角，後來轉投麗的電視與亞視，2000年過檔TVB至2022年退休，曾參演多部電視劇，其中《宮心計》飾演徐媽媽，演出獲大讚。淡出熒幕後鮮公開亮相，據稱她平日最喜歡跟朋友打麻將。

娛樂組

相關字詞﹕李麗麗

上 / 下一篇新聞