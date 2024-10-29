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娛樂

加盟無綫24年默默耕耘 沈可欣自覺幸運 不奢望做女一

憑《愛‧回家》Rebecca入屋 49歲沈可欣默默耕耘 靠團火堅持至今

【明報專訊】《愛‧回家之開心速遞》2017年2月首播至今播到2400多集，其中接龍集團主席龍敢威的秘書葉碧嘉（Rebecca）在第4集登場，戀愛腦的中女笑料百出受歡迎，成為重要角色。沈可欣過去7年演葉碧嘉角色，遇街坊或粉絲打招呼，也會親切叫她Rebecca。現年49歲的沈可欣入行近24年，當年喜歡舞台劇便報讀演藝學院，畢業後無綫向她招手，因為要還Grant Loan，沒多考慮便簽約。多年來默默耕耘，心想無論女主角或配角也是演員，就順着感覺走，只要演出讓觀眾難忘，自己總會被看見，若大家在街上遇到她時叫聲「沈可欣」，她會更開心。

記者：唐嘉晞

攝影：鍾偉茵

沈可欣在中學時期看舞台劇而愛上演戲，想當年是看無綫成長，放學回家就開電視看第一台，直至上牀睡覺。一次課外活動看舞台劇，她感覺神奇又吸引，原來戲劇可以這麼一氣呵成，帶她到不同境界；中學畢業便報讀演藝學院，2000年表演系畢業，「兩年文憑，三年學位，學費好貴，家境不是有錢，只有向政府借錢，未夠數就做兼職籌錢交學費」。她跟香港話劇團演員劉守正與陳煦莉是同學，畢業後獲無綫邀簽約，成為人生第一份正式工作，至今24年，她說：「我好幸運，畢業便有工作。我需要工作維持生活，又要還錢畀政府，難得有份全職工作，所以TVB話請我便仆到去。」初入行的薪金不足應付生活，她勤力兼職，演出ETV（教育電視）及很多小廣告等，密食當三番。

看舞台劇愛上演戲

沈可欣加入娛樂圈是因為一個重要人物，就是沈爸爸，給她信任追夢，做自己喜歡的事情，她說：「記得去清水灣電視城錄影當日，爸爸寫了『馬到功成』的字條給我。」當年因舞台劇吸引而報讀演藝，為何畢業後選擇入電視台？她說：「在演藝時我做的兼職，是熒幕演出佔多，會去試鏡或為一些公司拍片，其實我沒有刻意揀做什麼，哪裏有機會就去做。當年舞台劇未及現在受歡迎，演出機會較少。不過我仍好喜歡舞台劇，也有跟演藝同學說，希望有機會再踏舞台演出，現在等機會，這成為我的夢想。」

演藝畢業生加入TVB由零開始，在最初8年時間大多演叫不出名字的角色，沈可欣說：「我唔認為係捱，什麼角色都想做，覺得享受，所以唔會覺得辛苦，有時候趕不同劇組會較攰，但人哋認為我做到才給我角色，可能只有兩句對白，在鏡頭前一閃即逝。有同學的爸媽認識我，每次見到我的演出皆會叫同學一起看，但行近電視機，我已不見了，他們也說很難『捕捉』到我出鏡。」

向前看沒想過退下

沈可欣等待機會的過程也不容易，因內心有團火而堅持，她說：「真係喜歡演戲就頂到，唔會介意出鏡時間長短，只有一句對白，甚至沒對白也有滿足感。由入行到現在，我雙眼是看前面，沒想過退下來，做好當前的工作，若我做得好，就會有人看到我的努力，這是信念，會繼續做。」她加入TVB時，花旦陣容鼎盛，自己不是港姐出身，也不是被力捧，難得有個好角色，但很快又會被遺忘，「我沒有想會在TVB做多久或結果如何，只知要行好每一步，條路就這樣行出來」。

早前港姐冠軍倪樂琳跟沈可欣撞樣成網上熱話。沈可欣笑說：「開心事，我都後生過。（當年沒想過參加港姐？）有想過，但難衝破要穿泳衣被人評頭品足的關口，若參選便要放棄學業，自己又不一定贏，若輸了，豈不是連努力多年的學位也蝕埋！無疑參選港姐是捷徑，但我最愛還是演戲。」

盼演觀眾難忘角色

沈可欣初加入TVB時，花旦有佘詩曼、胡杏兒、楊怡、陳慧珊、宣萱、張可頤、陳法拉、蔡少芬及鍾嘉欣等，對她而言難獲上位機會，問她如何調適心情？她說：「我唔夠標青，都知道難輪到我，雖然不知道要等多久，現在也繼續等機會，沒有灰心，不是望做女一、女二，我等待演一個令觀眾難忘的角色，希望有更多演出機會。我能成為演員是幸運的，將興趣成為職業好幸福，沒有遺憾。」她形容演戲有沒法抵抗的魔力，「演戲可以做平常人做不到的事情，體驗不同職業、性格，或做一些異常行為。我拍《衝上雲霄》在赤鱲角機場生仔，也演過癲婆、舞女及教師等。有次我跟老公Man（楊證樺）在《踩過界》演聾啞夫婦，一起跟老師學手語，返家繼續練習；很多角色也演得好過癮」。

場地：Chef's Stage Kitchen

服裝：CHOCO 韓國女裝

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相關字詞﹕葉碧嘉（Rebecca） 愛‧回家之開心速遞 楊證樺 沈可欣

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