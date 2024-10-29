【開箱】約會遊戲連環殺手案改編 《慌心配對》追蹤女性暴力因由

女演員相睇節目遇變態殺手

《慌心配對》講述Rodney借拍照為名接近不同女性，並姦殺告終，卻總僥倖逃脫，其後更參加電視台相睇節目《約會遊戲》。女演員Sheryl滿有抱負，但苦無機會，經理人建議她參與《約會遊戲》，結果遇上Rodney，並在3男中挑選他勝出；兩人在節目後相約到酒吧，Sheryl會否成為對方下一個獵物？此片根據真人真事改編，Rodney Alcala上世紀六七十年代牽涉7宗傷人、強姦、謀殺及綁架女性案件，估計受害者遠超此數，可能多達130人，他最後判囚終身，並於2021年逝世；他參加過相睇節目《約會遊戲》，被暱稱為「約會遊戲殺手」。據悉他曾邀約參加者Cheryl Bradshaw外出但被拒，後者覺Rodney為人怪異，所以拒絕對方邀約；不過有罪案分析師指Rodney亮相節目後，殺害了至少3名女性，認為跟Cheryl拒絕了他有關。

《慌心配對》並非奇案片，首次執導的安娜簡德烈想聚焦當時美國社會的性別歧視與厭女，如何令針對女性的暴力行為升級。Rodney逾10年間屢次逃脫，並非無因，片中有一幕便是警方到其工作報館找他傾談，但他保持笑臉，即打發警察離開，女性的待遇卻不一樣。劇本亦聰明地以Sheryl在演藝圈的處境，對比一衆受害者。開場首幕是一名女孩向Rodney傾訴感情問題，冷不防遭對方勒頸近乎斷氣，他施以人工呼吸救活女孩，到她清醒，再一步步邁向對方，鏡頭就此轉黑，卻可感到他會再施襲。下一幕安娜簡德烈扮演的Sheryl往試鏡，面對兩男，卻是奚落及對她身材的評頭品足。

首次執導成績不錯

女性所承受的暴力，不限於遇上Rodney這種變態殺手，Sheryl日常工作也每日面對「冷暴力」；《約會遊戲》主持要求她穿少一點展露好身材之外，還要求她不要表現得太聰明，照稿讀就可以；可她最終受不了，加上化妝師的鼓勵，最終豁出去。後果是節目完結後，主持說以後都不想再看到她，Sheryl也自我質疑是否去得太盡。片中高潮戲正是Sheryl與Rodney在酒吧本言談甚歡，Sheryl一句玩笑，氣氛急轉直下；離開酒吧Rodney硬要陪她取車一幕，便從靜態中拍出驚慄感。另外，Laura隨男友現場觀看《約會遊戲》，迅即認出Rodney就是當日殺害其好友的兇手，男友卻質疑她。Laura跟電視台保安說明現場有危險人物，要求見節目監製，最終被耍走。Laura的處境跟Sheryl類近，反映了女性被漠視的聲音。安娜簡德烈在影壇由《吸血新世紀》起步，演出過《寡佬飛行日記》、《完美巨聲幫》、《小心幫忙》等，成績不過不失，想不到首次執導已見其風格、想法與態度，似乎遠比她在幕前的表現出色。