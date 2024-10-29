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娛樂

《正年》收視破頂 觀衆投訴《SNL》惡搞低俗

【明報專訊】《惡鬼》金泰梨主演韓國有線頻道tvN劇集《正年》，前晚播出第6集，收視13.3%，較上集升3.1個百分點，成為開播以來新高並在同時段劇集稱冠，力壓《The Penthouse上流戰爭》金素妍主演JTBC《貞淑的推銷》，後者第6集收視6%，較上集升1個百分點，同樣刷新開播新高。香港觀眾可以在影視串流平台Netflix收看《貞》劇。

《正年》講述有聲樂天賦的正年，克服困難成為頂級國劇演員；前晚一集講金泰梨扮演的正年通過試鏡，演出梅蘭國劇團固定劇目《自鳴鼓》，雖然只是幾句對白的軍人角色，但為了讓觀眾留下印象，她努力研究角色，穿上男裝外出，遇見流氓欺負少女，更出手相救，少女認出她是國劇演員，並成為其首名粉絲。

另一方面，民調機構蓋洛普昨公布今年10月份韓國觀眾最喜愛電視節目調查，Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》以7.8%得票率稱冠，《正年》及MBC綜藝節目《我獨自生活》分佔亞季，tvN節目《一日三餐：Light特別篇》及SBS劇集《來自地獄的法官》，則位列第4及第5。

Coupang Play綜藝節目《SNL Korea》見《正年》收視節節上升及深受觀眾喜愛，前日一集安排搞笑女星安英美模仿金泰梨，自稱是「奶年」，大演三級短劇。不少觀眾投訴內容低俗，且有性騷擾成分。

相關字詞﹕金泰梨 韓劇收視 韓劇 正年

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