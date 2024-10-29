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娛樂

東京影展開幕 黃子華稱榮幸見識大場面 評審主席梁朝偉：盡力做好工作

【明報專訊】第37屆東京國際電影節昨日揭幕，主競賽單元評審主席梁朝偉先以日語打招呼說「晚安」，表示獲委任評審主席感榮幸，會盡力做好評審工作。入選世界焦點單元的港片《破．地獄》，編導陳茂賢、主角許冠文、黃子華及衛詩雅獲逾百當地影迷吶喊助威，要求合照簽名，3名演員亦有求必應，黃子華更謙稱，「好榮幸，嚟大場面見識下」。另外，兩大「日劇天后」：《女醫神Doctor X》米倉涼子與《繼母與女兒的藍調》綾瀨遙踏上紅地氈準備宣傳新片，現場可說星光熠熠。

文：蘇珮欣

梁朝偉去年參與東京國際電影節大師班活動，今年捲土重來，擔任主競賽單元評審主席，率領香港導演杜琪峯、《告白》日本女星橋本愛、《夢鹿情緣》匈牙利女導演伊迪高安怡迪（Ildiko Enyedi）及《緣份春色》法國女演員琪亞拉馬斯杜安尼（Chiara Mastroianni）選出今年的最佳電影東京大獎、最佳導演及最佳男女演員獎等。

中港台5片入圍主競賽

梁朝偉昨日穿上黑色西裝配煲呔，率領其餘4名評審壓軸現身開幕禮紅地氈，沿途不少影迷向他索取簽名，他亦一一回應，盡顯親民本色。梁朝偉在開幕典禮上以評審主席身分發言，先用日語說「晚安」，再以英語稱很榮幸擔任東京影展評審，「希望大家會滿意我們選出來的電影，將竭盡所能做好評審工作」。

華語片成為今屆東京影展焦點，角逐主競賽單元的15部電影中，華語片佔5部，包括內地楊荔鈉執導、易烊千璽主演的《小小的我》，趙德胤執導、趙麗穎擔綱的《喬妍的心事》，董子健自編自導自演的《我的朋友安德烈》，黃熙執導、張艾嘉主演的台灣片《女兒的女兒》，以及《踏血尋梅》翁子光執導、劉青雲主演的港產片《爸爸》，後者也是相隔6年，再有港產片入圍主競賽單元。昨日暫未見《爸爸》團隊，但《女兒的女兒》張艾嘉聯同片中拍檔林嘉欣與劉奕兒現身。

許冠文再次感謝導演

《爸爸》角逐東京大獎之外，多部港產片入選不同單元，包括入圍亞洲未來單元的《不赦之罪》，由林善執導、黃秋生主演，有份演出的男團P1X3L成員歐鎮灝（George），昨日盛裝現身開幕禮，首次參加東京影展的他，表現相當淡定。另外，馬來西亞導演張吉安執導、廖子妤主演的《搖籃凡世》亦入圍亞洲未來單元，有份參演的許恩怡（Natalie）偕導演張吉安及監製黃巧順踏上紅地氈，穿著吊帶晚裝的她，展現青春甜美氣息。

大會今年新增設女性賦權單元，《淪落人》陳小娟執導《虎毒不》入圍，昨聯同主角談善言及盧鎮業出席開幕禮。陳茂賢自編自導的《破．地獄》入選世界焦點單元，昨與黃子華、許冠文及衛詩雅等男女主角踏上開幕禮紅地氈；被問及出席東京影展心情，黃子華表示，「好榮幸，嚟大場面見識下」；許冠文則表示非常興奮，又再次感謝陳茂賢創作了獨一無二的好劇本。衛詩雅說：「今日可以與兩位神級演員結伴行紅地氈，這個回憶既寶貴又無價。」導演陳茂賢則急不及待與當地觀眾交流。

除了港片《爸爸》，其他入圍主競賽電影還有片山慎三執導的日本片《雨中的慾情》，由《逃亡醫F》成田凌主演；《啊，荒野》萩原利久與《百花》河合優實合演的《還不能說最喜歡今天天空的我》，以及吉田大八執導的《敵人》等。

米倉涼子重拾笑容

不少日本藝人出席開幕禮，包括競賽片《徒花-ADABANA》水原希子，世界首映單元《Sunset・Sunrise》菅田將暉、井上真央及三宅健、《Route 29》綾瀨遙、《雪之花》松坂桃李與芳根京子、《孤獨的美食家》松重豐，特別放映單元的《女醫神Doctor X》米倉涼子與岸部一德、《外道之歌》龜梨和也與窪塚洋介，開幕電影《十一人的賊軍》山田孝之、仲野太賀、野村周平，以及今年影展宣傳大使《陽子之旅》菊地凜子等，現場星光熠熠。其中綾瀨遙更罕有性感，穿著黑色低胸晚裝現身。有份演出電影版《女醫神Doctor X》的西田敏行月中病逝，多年拍檔米倉涼子昨重拾笑容，跟岸部一德手挽手踏上紅地氈。

相關字詞﹕破．地獄 梁朝偉 第37屆東京國際電影節 東京國際電影節

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