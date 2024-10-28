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娛樂

《毒魔：終極一舞》 結局拖泥帶水 疑為《蜘蛛俠4》鋪墊

【明報專訊】改編自Marvel超級英雄漫畫的《毒魔》電影三部曲，2018年首集全球大收8.56億美元（約66.7億港元），3年後推出續集《毒魔：血戰大屠殺》，雖受新冠疫情影響，依然進帳5億美元（約39億港元），本月25日在美國上映的結局篇《毒魔：終極一舞》（Venom: The Last Dance），首日票房錄得2200萬美元（約1.7億港元），預計首周末收5200萬美元（約4億港元），遜於兩部前作；香港跟內地提前在上周三（23日）開畫，截稿前內地5日收3億人民幣卻勝預期，有望超越美國，成為該片全球最大票倉。

誰演反派揭盅

《毒魔》系列編劇姬莉瑪修（Kelly Marcel）首次兼任導演，《末日先鋒：戰甲飛車》湯哈迪（Tom Hardy）當監製和主角，《毒魔：終極一舞》落得既不叫好亦不叫座下場，誰該負上最大責任？截稿前為止，美國爛番茄網站綜合123篇影評文章，新片只有36%不及格分數，僅比首集《毒魔》（30%）略勝半籌，仍被口碑欠佳的續集《毒魔：血戰大屠殺》（57%）拋離。

《毒魔：終極一舞》首先介紹反派「虛空之神」努爾出場，根據漫畫原著，他是共生體的創造者，原本打算指使牠們毁滅宇宙，結果反遭背叛，共生體把努爾囚禁於克林達星球，然後逃到地球避難，當中包括毒魔。為了解除枷鎖，努爾派遣另一怪物噬菌體到地球追殺毒魔，取回體內「秘典」，即解鎖的工具，藉以重獲自由。早前有傳《行屍》諾文雷迪斯（Norman Reedus）或「超人」亨利卡維（Henry Cavill）飾演努爾，直至新片開畫，謎底終於揭盅，結果由《蝙蝠俠》安迪瑟克斯（Andy Serkis）擔綱，他亦是上集《毒魔：血戰大屠殺》導演。

今集劇情講述共生體「毒魔」與其宿主艾迪（湯哈迪飾）雖然打敗同類「屠殺」，卻被誤認是殺死警探穆里根（史提芬嘉咸飾）的兇手，只好逃到墨西哥避風頭。艾迪未能重返三藩市老家，卻討厭留在荒山野嶺，於是跟毒魔商討，不如到紐約暫住，於是坐言起行，不知噬菌體已跟蹤而至，雙方交手，毒魔不敵，從飛機跌落內華達州沙漠，幸好遇上馬田一家，讓他乘坐順風車，直至拉斯維加斯才分手。

收錄兩段彩蛋

曾在《蜘蛛俠：驚世現新》及《蜘蛛俠：不戰無歸》扮演反派「蜥蜴人」的萊斯艾雲斯（Rhys Ifans），戲中飾演UFO狂熱分子馬田，影迷理所當然認定他再演奸角，事實並非如此，他為了見證傳聞中的外星人研究所、位於內華達州51區美軍基地即將關閉的歷史時刻，於是帶着妻兒上路，途中遇上落難的艾迪，慷慨伸出援手，令後者感受到人間溫暖。

電影前半部分採用公路片的拍攝方式，講述艾迪與毒魔得悉大禍臨頭，深知無力抗衡努爾和噬菌體的威脅，只好爭取剩餘的相處時光，望能好好道別。問題是這場冗長的公路旅程，佔全片超過一小時，過程拖泥帶水，令人昏昏欲睡。另一方面，《乜都得教練》朱諾譚寶（Juno Temple）扮演佩恩博士，在51區地下基地研究共生體的秘密，艾迪在此得悉穆里根原來未死，成為另一共生體的宿主，從他口中得悉努爾追殺毒魔的來龍去脈，最後在51區來個共生體圍剿噬菌體的高潮戲，總算拍出熱鬧氣氛，佩恩博士與拍檔把實驗室內所有共生體釋放，牠們隨機尋找宿主，變成暴亂、嚎叫、皮鞭、痛苦及吞噬等漫畫角色，雖然及時制止努爾陰謀，艾迪與毒魔仍得付上沉重代價。

片尾收錄兩個彩蛋片段，都是信息量不高的零碎畫面，先是戲中一直低頭的努爾終於昂首示人，露出猙獰面目，然後大叫「我要毀滅宇宙」；直到字幕播畢，出現另一彩蛋，講述51區夷為平地後，早前被哲維迪依祖科（Chiwetel Ejiofor）扮演斯克蘭將軍拘留的墨西哥酒保，終於重獲自由。反而戲中提及「帝國計劃」究竟是什麼？貌似舉足輕重，最後不了了之，莫非這就是導演在外媒訪問中提及「《毒魔》還有很多故事未講」其中之一？

轉投Marvel陣營

《毒魔：終極一舞》製作費1.2億美元（約9.3億港元），作為索尼電影公司旗下蜘蛛俠電影宇宙（簡稱SSU）第5部出品，仍在重蹈《毒魔》首兩集、《魔比煞》和《蜘蛛夫人》覆轍，故事跟湯賀蘭（Tom Holland）主演《蜘蛛俠》系列毫無關聯，更遑論聯手抗敵，如此各自為政，實在令粉絲恨得牙癢癢。不過，早前有傳《毒魔》三部曲結束後，湯哈迪將會轉投Marvel懷抱，在《蜘蛛俠》第4集亮相，跟湯賀蘭攜手對付努爾及其大軍襲擊地球，至於傳聞是否可信？明年夏天開鏡自有分曉。

上映日期：10月23日

相關字詞﹕哲維迪依祖科 朱諾譚寶 史提芬嘉咸 安迪瑟克斯 湯哈迪 姬莉瑪修 毒魔：終極一舞 開箱

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