尼日利亞版《花樣男子》韓語演出 YouTube免費播 韓國傳媒網民掀熱話

「韓」風吹遍全球，近日女團Blackpink成員Rose與Bruno Mars合唱的新歌《Apt.》橫掃全球音樂平台榜首，《黑白大廚：料理階級大戰》大受歡迎評判之一韓國米芝蓮三星餐廳主廚安成宰，將來港獻技，就連遠在尼日利亞的女演員Kemi Ikuseedun也是韓國影視作品的粉絲，不但學習韓語，更萌生念頭要把韓國融入尼日利亞的戲劇文化之中。

情節指校監愛韓語

Kemi Ikuseedun受李敏鎬、具惠善、金賢重主演的《花樣男子》啓發，加上有感現在很多故事都給人僵化感覺，所以想拍一部簡單愛情故事的電影，因此撰寫《我的陽光》劇本，並親自上陣擔正女主角，又邀請尼日利亞著名饒舌歌手JJC Skillz執導及監製。

片長僅75分鐘的《我的陽光》，故事講述女主角Claris家境清貧，得獎學金考入貴族高中，並戀上富裕又英俊的男同學Gerald，不過其前女友Yewande處處針對Claris，加上有善良的男同學暗戀Claris，劇情鋪排跟《花樣男子》、《繼承者們》等韓劇十分相似。劇中除了英語與尼日利亞本土的約魯巴語之外，一衆演員還會大講韓語；情節特別安排貴族高中的校監熱愛韓國文化，聲稱「韓語是世界上最好的語言」，不但有韓文課，更鼓勵學生日常也用韓語交談。

據報道Kemi Ikuseedun要求所有演員必須學習韓語，而且不能死背，必須理解對白的意思，再加感情演繹。《我的陽光》在網上掀起熱話，在YouTube上架3周，超過86萬瀏覽次數，連韓國新聞節目亦有報道。不少韓國網民留言稱，尼國演員的韓語比很多荷李活韓裔演員還要好，又表示看到其他國家的人用韓語表演很陌生，但也很驚訝和高興；也有嫁到非洲的韓國女士感激Kemi的新片融合非洲與韓國文化；更有網民表示希望該片能在韓國正式上映。不過尼日利亞的影評意見不一樣，根據當地《Premium Times》的影評，對於《我的陽光》演員努力說流利韓語予以肯定，認為融合外來文化到片中，也是尼國影壇的嶄新嘗試；創作很有野心，故事卻太薄弱，到電影結束，也沒留下深刻印象；又指雖然片中不少演員說韓語的表現不俗，但英、韓及約魯巴三語交錯出現，令觀衆感到有點疲憊。