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娛樂

入行50年暨70歲大壽 鄧英敏怕麻煩 無意辦紀念騷

【明報專訊】鄧英敏與前任仁愛堂總理何國材屬多年好友，前晚於酒樓包場合演《歡樂孖寶慈善夜》，筵開42席，邀請圈中友好友羅蘭、蘇姍、麥振江與女兒麥詩敏、劉雅麗與母親曉華、陳榮峻與太太及Joe Junior夫婦等出席。鄧英敏估計晚宴籌得10萬元善款，幫助有需要長者。

鄧英敏與何國材上台扮大俠唱經典金曲又表演四川變臉，後者表示晚宴有三重意義，「除做善事，也慶祝鄧英敏入行50年和預祝他70歲大壽，這晚是借題發揮，實際三喜臨門」。12月踏入70歲的鄧英敏生日願望盼身邊人和朋友身體健康、世界和平、生活愉快與社會繁榮安定。由於晚宴賓客眾多，他怕分身不暇照顧，沒有叫兒媳、女兒、女婿和孫兒到場，稍後一家人三代同堂食飯，低調慶祝。

同是入行50年及今年70歲的賈思樂早前開紀念演唱會跟粉絲慶祝，鄧英敏無意效法，「我怕麻煩，做司儀比較容易，如果要我照顧幾百名賓客去服侍人家，萬一招呼不周，惹來怨言就不好，沒有打算大搞」。他透露11月4日跟一班《歡樂今宵》舊同事搞聯歡晚宴，預計超過200人聚首一堂。

麥詩敏蜜月行程緊密無暇造人

無綫前新聞主播麥詩敏上月底結婚，與丈夫到歐洲意大利旅行兩周度蜜月，透露自駕遊行程緊密，10幾日去了4至5個城市，最難忘在羅馬部分旅遊景點過於人頭湧湧，需排隊最少3小時才可進場，令她非常驚訝。最可惜當地中餐館不多，要四處尋找，加上味道一般，呻無啖好食，瘦了回來。對於父親麥振江暗示想早日抱孫，麥詩敏笑說：「今次旅行實在太疲倦，倦到無力造人，又不適應時差，順其自然。」

記者：林蘊兒

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