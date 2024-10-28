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娛樂

來港品嘗《黑白大廚》Chef Sung美食 崔始源預告SJ明年巡唱賀20周年

【明報專訊】韓星崔始源昨日到黃竹坑商場出席粉絲擊掌活動，還加送抱抱及大合照，表現親民。他上台以廣東話向粉絲打招呼，表示很喜歡看韓國綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》，前日與林建岳到有份參賽的大廚Chef Sung的餐廳品嘗美食，豎手指公以廣東話大讚：「好食！好食！」

嘆帆船大賽打風取消 無緣參賽

崔始源透露不太喜歡購物，每買一樣東西最少用10年，不過十分喜歡運動，每日會跑5至7公里，還會打高爾夫球及網球。他稱今次來港原本參加帆船大賽或馬術比賽，最後選擇帆船大賽，卻因打風取消：「準備了幾個月，知道取消覺得非常之可惜。」他笑稱愛上駕駛帆船這個興趣，令母親有點擔心，「媽媽話有這個興趣是可以，但只可以維持到結婚前」。

早前於韓劇《DNA戀人》飾演婦科醫生，崔始源表示拍得很開心，現正準備拍新劇，還有幾個作品正洽談，當中有一套是外國作品，盼大家好好期待，「曾與成龍和劉德華拍戲，知道原來在外國拍戲非常之不容易」。他透露帆船大賽延期至明年1月，明年是他所屬的男團Super Junior 20周年，預告開巡迴演唱會，明年會有很多活動。

記者：林祖傑

相關字詞﹕Chef Sung 黑白大廚：料理階級大戰 韓星崔始源

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