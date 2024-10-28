汪明荃口誤「仁愛堂」變「同仁堂」 森美執生救場獲讚轉數快

呂爵安不會任阿姐演唱會嘉賓

阿姐日前宣布邀請MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）任演唱會嘉賓，表示之前一齊跳舞拍片，到時開騷會首度同台合唱，「Anson Lo農曆新年來我家時認識，最近大家都出新專輯，想到邀請他做嘉賓，互相支持」。他是否一口答應？阿姐笑說：「他說OK、OK。」她又提議對方穿黑色服裝，夠百搭。問同到過她家作客的呂爵安（Edan）會否任嘉賓？她說：「今次請不到太多人，嘉賓名單好快公布。」

出爐港姐三甲盼為慈善騷表演

同場還有陳展鵬、姚子羚、應屆港姐三甲倪樂琳、梁嘉莹與楊梓瑤。3港姐首次參與大型慈善騷，未有表演，做座上客，她們覺得很開心，期待下次有機會演出。楊梓瑤說：「選港姐時有唱歌、舞蹈訓練，可再重現一字馬等高難度動作。」

倪樂琳與梁嘉莹見識過楊梓瑤一字馬功架，笑言難以超越，可站在身邊伴舞或負責擺甫士。同屆友誼小姐王汛文和落選港姐俞可程率先獲工作加入《東張西望》，她們感羨慕，希望不久將來能嘗試拍劇。倪樂琳想跟佘詩曼合作，演對方手下；梁嘉莹和楊梓瑤選港姐時接觸過高海寧，盼能再合作，「這名大師姐好好人，跟她學到很多，若拍劇做她手下都好」。

陳展鵬逼女兒唱自己歌遭嫌棄

陳展鵬與小朋友合唱，笑言與女兒陳諾瑤（小豬比）平時會一起唱歌當親子活動，「個女唱歌幾有天分，常在家唱歌，有時逼她唱我的歌，她會嫌棄，說不好聽」。姚子羚下月生日，透露不想大搞，「想靜靜在家食餐飯就好，但可能要開工」。胡說八道會一班姊妹都好忙，內地有單位想邀請她們開騷，都要度期。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com