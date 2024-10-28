明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

袁澧林避談過氣緋聞男友呂爵安「新歡」 每周練波兩日 無懼操到「甲組腳」

【明報專訊】31歲「文青女神」袁澧林早前突然宣布加盟香港女子甲組球會「公民女子足球隊 」，成為足球女將，惹轉跑道揣測，她之後強調不會放棄做演員。袁澧林加入球會後昨日首度公開亮相，與洪嘉豪出席網球活動，透露只是跟球隊操練，不會落場出賽，每周練波兩日，不怕操到「甲組腳」，認為新一代女生有肌肉較好看。曾與她傳緋聞的MIRROR成員呂爵安（Edan）公開承認追求林明禎，袁澧林稱常往台灣工作跟Edan少聯絡，未有留意報道，拒談兩人是否相襯，希望所有人開心。

記者：林蘊兒

袁澧林與洪嘉豪昨日以星級嘉賓身分，參與在維園舉行的網球慈善領袖賽，與多名網球好手及其他運動員主持開球禮，並較量球技。兩人表示平日少接觸網球，即場學打波，承認有一定難度。熱愛運動的袁澧林除數年前加入本地排球隊打波外，早前宣布加盟香港女子甲組球會「公民女子足球隊」，成為足球女將，她重申只是隨球隊操練，沒有正式註冊成球員，不會被安排落場出賽，「現在每周跟球隊訓練踢波兩日，一日去健身。不是因拍攝周星馳《女足》，是參與另一項工作計劃，暫時未能透露太多，只知需要繼續訓練，直至計劃正式展開」。

袁澧林無懼操到變「甲組腳」，認為新一代女生身形不必太纖瘦，有肌肉才較好看。踢前鋒位置的她自爆起初慣性「拗柴」，練射球常扭傷兩邊足踝，後來才慢慢習慣。

向伍允龍自薦拍動作片

呂爵安（Edan）最近公開承認追求「大馬女神」林明禎，曾與Edan傳緋聞的袁澧林表示不清楚，沒留意報道。問覺得他們外形是否相襯？她說：「好大個陷阱！」然後答非所問：「今（昨）日天氣好好。」若Edan和林明禎拍拖會不會送祝福？袁澧林說：「希望所有人都開心，大家都事業順利、孝順父母。」她解釋因常往台灣拍戲，很少與Edan聯絡，不太清楚對方的新聞。

袁澧林早前與伍允龍、盧鎮業到歐洲出席電影節期間，拍了一段搞笑短片《武麵食》，內容講袁澧林與盧鎮業為爭食杯麵對打，伍允龍負責武術指導與剪接，她大呼好玩，還向對方自薦拍動作武打片，自嘲可能與有少許過度活躍症有關。至於與台灣男神許光漢合演的《他年她日》，正等待安排上畫，袁澧林表示雙方合作愉快，「知道許光漢有不少女粉絲，不擔心惹一班『許太』妒忌，大家都是專業演員」。她透露還有4至5套作品未公映，開心工作不斷。

洪嘉豪為澳門騷表現再解畫

洪嘉豪自言較喜歡踢足球，日前與商台DJ隊作賽，開心又好玩。他前日（26日）33歲生日，透露與母親食大閘蟹慶祝，明白家人年紀愈來愈大，要更珍惜相處時間。提到早前他在澳門舉行演唱會，騷後有粉絲在社交平台留言力數3宗罪，包括多首金曲變「自拍位」，只掛住與前排粉絲互動，以及唱歌走音狀態差，劣評如潮。洪嘉豪在台上說「想聽歌嘅，可以返屋企聽都得」，更惹怒不少粉絲。

洪嘉豪事後在社交平台撰文道歉，解釋是興奮過頭所致，但未能平息粉絲怒火，昨日再次為事件解畫，「開騷前患感冒，演出時剛痊癒，說自己有壓力或者上天給的考驗，都不能做藉口。當晚聲音是有少少沙啞，現在已好轉，會全心全意為11月的騷做好準備」。

「想聽歌返屋企論」被斷章取義

洪嘉豪表示完騷後冷靜下來，有反省，可能因自拍而忽略坐得離舞台較遠的觀眾，承認當晚粉絲太熱情，自己太興奮而冲昏頭腦，「開騷前常自我洗腦，想令個騷氣氛良好，見大家開心，我亦興奮過頭，忘記應該要企定定唱歌，事後有些後悔，某些方面是做得不好，汲取今次教訓，下次會做得更好」。

洪家豪解釋「想聽歌嘅，可以返屋企聽都得」是被斷章取義，其實他的意思是之前因為太緊張，想用開玩笑令自己放鬆心情，目的可以好投入享受演出，「因此才說如果想聽100分的演出，就回家聽唱碟較好，經過今次，以後說話會更小心，怕引起大家誤會」。他稱11月跟陳蕾和魏浚笙開騷，如果又再表現太興奮，希望拍檔可以提醒，拉一拉他回來，「澳門當晚可能連導演都太高興，沒有在耳機提我，以後我會盡力表演」。

上 / 下一篇新聞