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娛樂

【開箱】《時尚世家》 巴黎時裝版「傳媒家族繼承人」

【明報專訊】各影視串流平台今年有不少以時裝界為背景的新劇播出，除了美國Hulu《Becoming Karl Lagerfeld》講述傳奇設計師「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）之外，Apple TV+繼今年3月推出Dior創辦人Christian Dior傳記劇《時尚戰場》（The New Look）後，虛構兩大時裝公司之戰的《時尚世家》（La Maison），亦於上月20日在Apple TV+上架，而且在爛番茄網站綜合11篇專業評論文章，得分91%，成績不俗；《紐約時報》介紹此劇的標題便以「像《傳媒家族繼承人》但更佳衣著（及法國）」，來形容這部法國班底製作的新劇。

兩大時裝品牌惡鬥

《時尚世家》講述法國兩大時裝公司Ledu與Rovel是宿敵，前者由家族傳承，掌舵人Vincent向左右手兼前名模Perle投訴及怒罵韓國名媛大客的片段被拍下，並在網上瘋傳，Vincent涉種族歧視，淪為衆矢之的，危害到品牌存亡；Perle認為Vincent應該退位，並召集其弟妹Victor、Marie及負責品牌公關工作的外甥Robinson開董事會議，Vincent無奈辭職。Perle認為Ledu需要革新，邀請追求環保與持續發展的新晉設計師Paloma加盟；後者的父親Gino曾在Ledu工作多年，雖然她的創作理念跟高級訂做服作風迥異，但一直想知道亡父過去點滴的Paloma，被Perle及Ledu這品牌打動，拍檔及伴侶Ye-Ji本不贊成，亦無奈跟隨。

另一方面，Victor一直情傾Perle，兩人對Ledu營運亦有很多想法，無奈Vincent一直獨攬大權，想闖一番事業的Victor其後與Rovel老闆Diane的女兒Caroline成婚，並育有一女，婚後卻一直得不到外母信任，Diane則想盡辦法要打垮Ledu。

《時尚世家》被形容為《傳媒家族繼承人》不為過，雖然兩劇背景不相關，前者講述時裝界的明爭暗鬥，《傳》劇則有關父親與子女為繼承人問題的攻防與教育；對比《傳》劇的密集金句，《時尚世家》自是不及，但寫人物及角色之間的複雜關係，《時》劇也不乏精彩之處，而且提及法國時裝界，華衣美服與巴黎靚景，自是不缺。

失言毁事業 無關才華

Vincent與Diane貴為兩大品牌的最高領導，儘管鬥個你死我活，卻有不少相似之處；前者十分重視自己的創作，不輕易退讓，才會鬧出種族歧視風波及最終被逼宮。Diane身患重病，對女兒Caroline依然三緘其口，對女婿Victor更是從頭到尾不信任。強人都主觀強，《傳媒家族繼承人》的父親如是，Vincent與Diane亦然。Vincent與Paloma的父親Gino本是情人，初見Paloma卻沒有明言，讓後者把以為是父親的創作用在重新推出的手袋系列，造成抄襲的誤會，傷了自尊。Paloma也惹來因裙帶關係才坐上創作總監之位的傳聞，最後要在鏡頭前親自剖白。

劇中的Vincent惹上種族歧視風波並因此退位，不難令人聯想起Dior前主帥John Galliano反猶言論的後果，取消文化（cancel culture）可以如何扼殺設計師，事業由頂峰直插谷底，跟創作才華無關，有時候只要說錯一句話，就可以永不翻身。另外，劇中扮演Vincent的《22世紀殺人網絡》藍拔韋遜（Lambert Wilson），可能最為觀衆所認識；飾演Diane的嘉露布傑（Carole Bouquet）跟時裝界甚有淵源，不單是「老佛爺」卡爾拉格斐的好友，亦擔任Chanel代言人多年，並客串過美劇《色慾都市》及電影《青芥刑警》等。

相關字詞﹕開箱 影視串流平台Apple TV+ 時尚世家

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