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娛樂

Beyonce里安納度支持賀錦麗當總統

【明報專訊】美國總統大選下月5日舉行，荷李活演藝界連日不少人為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）站台，前日除了《罪惡城》女星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）出席得州休斯敦的造勢大會之外，樂壇天后Beyonce亦跟Destiny's Child隊友Kelly Rowland一起登場。Beyonce表示，大家正處於巨大轉變的邊緣，「我在此並非以名人身分，也不是政客，而是一名母親，關心小孩身處什麽樣的世界，能否有自由控制自己的身體，這世界是否沒有分裂」，Beyonce並呼籲民衆投票給賀錦麗。鄉謠歌手Willie Nelson則為這次造勢大會演出。

另一方面，金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）雖然沒有出席民主黨的總統選舉造勢大會，但拍片表示特朗普否認事實與科學，讓美國退出《巴黎氣候協定》，取消關鍵的環境保護措施，指特朗普現在卻向石油和天然氣行業承諾，將取消他們要求的任何法規，以換取數以10億美元計的捐贈。里安納度稱氣候變化會毁滅地球及經濟，所以他會支持賀錦麗，稱後者幫助領導美國史上最重要的氣候行動，包括通過《通脹削減法案》。

荷李活演藝界並非一面倒支持賀錦麗，像《沙贊！眾神之怒》男星碩克查利維（Zachary Levi）便是特朗普的支持者，日前拍片稱有演員向他表示，害怕公開表態支持特朗普，認為此舉會有「後果」。

相關字詞﹕里安納度狄卡比奧 賀錦麗

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