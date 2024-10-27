Beyonce里安納度支持賀錦麗當總統

另一方面，金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）雖然沒有出席民主黨的總統選舉造勢大會，但拍片表示特朗普否認事實與科學，讓美國退出《巴黎氣候協定》，取消關鍵的環境保護措施，指特朗普現在卻向石油和天然氣行業承諾，將取消他們要求的任何法規，以換取數以10億美元計的捐贈。里安納度稱氣候變化會毁滅地球及經濟，所以他會支持賀錦麗，稱後者幫助領導美國史上最重要的氣候行動，包括通過《通脹削減法案》。

荷李活演藝界並非一面倒支持賀錦麗，像《沙贊！眾神之怒》男星碩克查利維（Zachary Levi）便是特朗普的支持者，日前拍片稱有演員向他表示，害怕公開表態支持特朗普，認為此舉會有「後果」。