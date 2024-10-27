《毒魔3》美優先場收6630萬破底 美媒看淡首周末票房 內地開畫報捷4日破2億

改編自超級英雄漫畫的《毒魔》電影三部曲，首兩集先後在2018年及2021年上映，優先場分別收1000萬及1160萬美元（約7800萬和9048萬港元），成績相當理想，尤其第2集《毒魔：血戰大屠殺》正值疫情期間推出，全球票房累收5億美元（約39億港元），雖然及不上首集的8.56億美元（約66.7億港元），但已令電影公司賺個盆滿缽滿。第3集《毒魔：終極一舞》製作費上調至1.2億美元（約9.36億港元），美媒卻普遍看淡，影視網站Deadline把美國首周末票房預測，由原本6500萬美元下調至5000萬左右，估計跟新片口碑欠佳有關。

爛番茄評分不及格

據美國爛番茄網站綜合117篇影評文章，《毒魔3》得分只有不及格的37%；然而觀眾好感度尚算不俗，超過1000人投票後獲得79%好評，且看能否帶動票房逐漸回升。反觀內地票房相當理想，截至昨日為止，首4日票房已突破2億人民幣大關，上映至今一直穩佔冠軍位置。至於昨日開畫的內地懸疑片、趙麗穎與辛芷蕾合演的《喬妍的心事》，首日票房收逾4200萬排第2，日本動畫《Look Back-驀然回首》則以接近2000萬躋身三甲。

反派人選揭盅

值得一提的是，《毒魔3》飾演反派「虛空之神」努爾的人選，電影公司一直保持神秘，待全片放映完畢，觀眾終於透過片尾的演員名單得悉，此人正是上集《毒魔：血戰大屠殺》導演兼《蝙蝠俠》男星安迪瑟克斯（Andy Serkis）。今集導演兼編劇姬莉瑪修（Kelly Marcel）早前出席紐約動漫展，表示「努爾是個超級強大的角色，《毒魔3》只是序幕，大家將會再次見識他的恐怖力量」，是否暗示《毒魔》將會開拍第4集？或如網上傳聞所說，努爾有望成為湯賀蘭（Tom Holland）主演《蜘蛛俠4》的最新敵人？

另一方面，雖然電影公司聲稱《毒魔3》是整個系列的結局篇，但從片尾提到《乜都得教練》朱諾譚寶（Juno Temple）飾演佩恩博士，已跟實驗室內的紫色共生體結合成為新角色「痛苦」，似為延續下集劇情埋下伏線。另外，毒魔雖已壯烈犧牲，但從彩蛋片段所見牠殘留的黑色共生體，遇上廢墟裏的曱甴，彷彿預視兩者將會結合，藉以重現人間。