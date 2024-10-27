【娛樂場】內地劇《但願人長久》 重現鄧麗君傳奇一生

剪輯成36集粵語版

劇集以倒敘方式展開，第一集由1995年鄧麗君在泰國病逝講起，不時加插真實的新聞片段，令觀眾快速代入那個時空，感受當年鄧麗君逝世對華人世界的震撼。劇集隨後就順序由鄧麗君童年開展，故事從一個尋常的台北眷村說起。

鄧母趙素桂（江珊飾）跟鄧樞（侯勇飾）遷到台灣，1953年誕下鄧麗君時，家中已經有3個兒子，鄧麗君的童年頗為貧困。乳名丫頭的鄧麗君，自小表現出對音樂的興趣，因在眷村的鄉里親朋聚會上唱歌，天分漸漸被發掘，不過得不到爸爸的支持；在得知電台要舉辦歌唱比賽的時候，眷村各媽媽幫助瞞着鄧樞，勸服趙素桂簽字同意女兒丫頭參加歌唱比賽，鄧麗君一路過關斬將，最終奪得歌唱比賽第一名，從而加入電台歌唱訓練班。

天籟之音紅到日本

年紀輕輕的鄧麗君得到愈來愈多登台機會，並為了幫助擺攤的父親買入店舖經營，簽約唱片公司預支薪水，成為家中經濟支柱。往後的劇情發展就是港人較為熟悉的部分；鄧麗君的歌迷漸多，令她有機會到港登台，更開始在一些電影亮相，一時間在港走紅，她在港又遇到日本經紀公司的高層佐佐木，他驚歎鄧麗君的天籟之音，力邀到日本出唱片，後來鄧麗君成為日本唱片三冠王。

《但願人長久》除了呈現鄧麗君的歌唱事業，亦將她的幾段戀情改編加到劇中。美國留學高材生周台生（彭冠英飾）與鄧麗君青梅竹馬，兩人同樣熱愛音樂，但在父母的壓力和好友從中作梗下，兩人最終分開。另一段戀情是富家公子汪仲文（何潤東飾），他的家人要求鄧麗君不再繼續唱歌，留在家裏相夫教子，但鄧麗君不願意放棄歌唱事業，最終跟汪仲文分手。

陳妍希演鄧麗君惹爭議

劇集重現經典人物，早料到會引起爭議，陳妍希今次扮演鄧麗君就獲得兩極評價，有人讚賞她努力捕捉到鄧麗君的神韻，但亦有人批評她的氣質跟本尊相差太多。陳妍希為演好劇中角色，請專業老師研究與學習鄧麗君的音樂，苦練形體、聲樂及舞蹈，又專程前往香港等地尋訪鄧麗君的足迹。陳妍希視鄧麗君為偶像，早前在社交網分享開拍前做了一年多準備，「好像做了很多功課，但又好像覺得怎麼準備都還不夠，因為她實在是太多才多藝，一顰一笑也太深入人心了」。

《但願人長久》

HOY TV（77台）播放

10月25日起逢周一至五晚上9時半