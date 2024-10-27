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娛樂

RubberBand伙雷柏熹西九開騷 6號：幸運未受打風影響

【明報專訊】RubberBand（RB）前晚在西九文化區竹翠公園舉行首場《自由爵士音樂節：RubberBand×雷柏熹爵士大樂團》，RB主音繆浩昌（6號）、結他手馮庭正（阿正）、低音結他手李兆偉（阿偉）及鼓手黎萬宏（泥鯭）在音樂監製雷柏熹指揮下，演繹重新改編具爵士元素的流行樂曲，為樂迷帶來驚喜。開騷前天文台發出一號戒備信號，6號表示曾擔心打風開不成，慶幸天公作美，音樂會如期舉行。

記者：林蘊兒

開騷時樂團演奏一段電影《最佳拍檔》音樂後，6號稱與雷柏熹在10多年的音樂路上是最佳拍檔，今次對方構思將喜歡的電影音樂滲入RB歌曲中。雷柏熹剛結婚，6號叫大家一齊恭喜，台下觀眾即起哄拍掌。6號又爆料指阿正最近打網球受傷，阿偉提議放張椅在台上讓他坐着彈，阿正說：「我撐得住！」

電影配樂穿插RB歌曲

雷柏熹帶領樂手合奏多套經典電影配樂，包括《功夫》、《少林足球》、《無間道》、《新不了情》及《鎗火》等，穿插於RB的歌曲，再配合大屏幕的電腦動畫，掀起集體回憶。他們特別向已故音樂大師顧家煇和黃霑致敬，說他們好勁，為香港樂壇和電影寫下很多精彩作品。RB隨後演繹其他電影主題曲，包括《似水流年》及《逆流之歌》等。

RB騷後表示為今次演出花了數個月籌備，加上有很多樂手專程從外地來港，當知道打風即擔心會否影響演出，「戶外騷為安全起見，大會安排比較嚴謹，如果掛3號風球就要取消。（昨晚第二場掛3號風球仍如常舉行），所以今（前）晚未受影響能順利完成，是好幸運」。他們解釋音樂會加插不少電影配樂，因雷柏熹與RB都是看香港電影長大，從細到大對那些電影已經入腦，見大家喜歡很感動。RB將到日本錄新歌，隊友不會帶家屬同行，6號稱會留在當地旅行充電。問阿正傷勢？他稱數日前打網球不慎拉傷小腿，幸無大礙。

相關字詞﹕自由爵士音樂節：RubberBand×雷柏熹爵士大樂

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