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娛樂

楊茜堯禁子女睇《黑色月光》 林夏薇內地人氣升 商演代言接不停

【明報專訊】楊茜堯、林夏薇主演無綫台慶劇《黑色月光》明晚香港首播，昨日她們聯同馬志威、何廣沛、尹揚明、楊卓娜及葉蒨文等到上水出席宣傳活動，不少粉絲到場支持，楊茜堯與林夏薇在台上玩遊戲時大鬥演技。該劇在內地播畢，楊茜堯認為不要緊，相信很多香港觀眾未看。她與林夏薇憑此劇在內地人氣大升，有不少商演接洽中，林夏薇更登上熱搜，不過劇中有很多大膽鏡頭，楊茜堯不讓子女看，林夏薇相信老公不會介意。

記者：林祖傑

楊茜堯談到《黑色月光》在內地播畢，稱不擔心影響香港收視，「相信很多香港觀眾未睇，且十分期待，內地播完口碑不錯，觀眾覺得好睇」。她稱6年沒參演無綫劇，拍攝時落足心機，沒想過拍出來會怎樣，「當然期望會好，現在有好反應，全個劇組都好開心」。男主角王浩信一直未參與宣傳，楊茜堯為對方解畫道：「王浩信忙於在內地拍綜藝節目，抽不到時間宣傳，不過他將會回港。」

林：無諗過為美腿買保險

林夏薇表示該劇讓她與楊茜堯打入內地市場，「因這套劇熱度高，多了很多商演工作接洽」。她稱見到網上有『打林夏薇』這話題，搜索量更破8億。對於有網民大讚她的白皙美腿搶鏡。林夏薇笑道：「覺得好開心，拍攝時大家演得好爽，觀眾又睇得開心，還多了很多討論話題，特別多謝客戶，給我這麼多代言。（會否考慮幫美腿買保險？）我無諗過，希望有保險公司客戶搵我。」

楊：老公自動自覺撐我

楊茜堯表示這套劇兒童不宜，不會讓子女看。會否逼老公羅子溢看？她說：「不用逼！會自動自覺，他很撐我。」林夏薇劇中有不少大膽演出，笑言過往作品都會逼老公睇，但今次不會這樣做，「我相信他會睇，等他自由地去睇吧！因為今次真的較性感及尺度大了少少。平時在家煲劇，老公行開我就會暫停，今次會繼續播，不強迫他睇，不過現在網絡發達，會彈很多片段出來，相信老公見到大膽鏡頭不會介意，因知我是專業演員，或者可以留意我劇中戴的鑽石，全部是自家品牌」。

葉蒨文自嘲常演妓女

港姐葉蒨文以性感裝束亮相，稱不是搶女主角鏡，因撞正32歲生日想著靚一點，活動後跟朋友到深圳慶祝，她說：「點會搶到女主角鏡，她們都是實力派。」她飾演楊卓娜年輕版，很多人指她們似樣，對方曾在《愛•回家之開心速遞》演過她15年後的角色，但自問五官不及對方精緻。她透露劇中被悔婚，不用再拍遭強姦的戲分，「我已拍過很多，什麼年代的妓女都演過」。

相關字詞﹕黑色月光 林夏薇 楊茜堯

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