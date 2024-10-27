明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

傳誤墮比華利山假富豪4億騙案 張繼聰：從來無被人呃錢

【明報專訊】張繼聰與楊天宇合演電影《裡應外合》，昨日聯同導演袁劍偉到戲院謝票。張繼聰片中演反派，難忘拍攝連場打戲導致大腿拉傷，要忍痛及捱眼瞓完成通宵戲。楊天宇形容最辛苦是要克服畏高，以及接受連串高難度動作訓練。

盼影圈團結搞好個市

張繼聰覺得《裡應外合》題材新穎，包含奇幻和激烈動作場面，雖然拍打戲過程辛苦但值得。他的角色凶狠恐怖，但不介意讓兒子捧場，「電影有少許漫畫風格，希望兒子帶同學一齊捧場，最好是買飛入戲院支持我」。同期上畫有《焚城》和《破•地獄》，他不擔心票房受影響，認為現今電影市道不像以前，應該團結一致搞好個市。

鄰居關係 認識涉案人物

無綫資訊節目《呃錢》重提當年「比華利山假富豪4億騙案」，有傳圈中人包括江美儀和張繼聰夫婦誤墮騙局。張繼聰否認牽涉其中，「我從來無被人呃錢，傳聞講到似層層都幾有趣，我和張太（謝安琪）都沒有被騙」。他跟涉案人物同住該區，是鄰居關係才認識對方，重申沒將錢交予對方投資。他不相信世界上有不勞而獲，因此絕不敢貿然交錢予朋友投資，不符合他性格。他表示最大投資是自己的身體健康，或者以長線和穩陣為主，連炒股票也沒有，收工多數回家陪家人，很少去飯局，所以不牽涉當中。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕謝安琪 比華利山假富豪4億騙案 裡應外合 楊天宇 張繼聰

上 / 下一篇新聞