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娛樂

《焚城》宣傳曲首播見面會 魏浚笙承諾曬肌回饋觀眾

【明報專訊】王菀之、魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（阿Dee）、林家熙（Locker）及王丹妮等昨日到太古城出席《焚城》電影宣傳曲《一世隊友》首播見面會，吸引大批粉絲到場支持。MV中穿白色背心的Jeffrey、阿Dee及Locker等濕身騷手臂，王菀之笑言應該出月曆。

阿Dee自認「放題演員」

阿Dee表示拍攝時沒穿全套消防員制服，只穿背心及褲拍攝。Jeffrey笑說︰「如票房好，阿Dee可以褲也不穿！」阿Dee反擊道︰「此片有很多男演員，如不穿褲，Jeffrey應在頭三名，未輪到我。」Jeffrey稱即使票房好，也不能以脫褲方式回饋觀眾，笑言可由脫褲改為脫鞋，又說夠膽除衫赤膊上陣，「我為稍後拍的電影操出一身肌肉，已練出腹肌，可以讓大家看」。談到片酬，阿Dee自認是「放題演員」，非常抵用。

Jeffrey表示新一代演員都是「任砌」，現在香港開戲不多，有機會演出已算幸運。阿Dee補充：「片酬無可能收得貴，有得參與已很開心。」提到ERROR隊友保錡與「體育女神」黃捷穎傳緋聞，阿Dee不相信，「希望保錡快點脫離低谷，大家高抬貴手，不要追擊他」。

王菀之表示看首映見王丹妮穿「黃金戰衣」拍攝，戥她辛苦，聽到對方說在高溫下拍火場戲消瘦10磅，她又一臉羨慕說：「我好想演消防員，但不好意思講出來。」王丹妮覺得王菀之有潛質演消防員，事前有跟他們一起接受訓練。

記者：柯美

相關字詞﹕王菀之 何啟華(阿DEE) 魏浚笙(Jeffrey) 一世隊友 焚城

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