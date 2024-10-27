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娛樂

衛詩雅奪影后未夠喉 想再添兩獎 預告結婚花球拋給周家怡

【明報專訊】衛詩雅、周家怡與梁雍婷前晚出席電影《破‧地獄》名人優先場，連詩雅、伍允龍等捧場。

衛詩雅日前憑《破‧地獄》奪得華鼎獎「華語最佳影視女演員」，稱首奪影后非常開心，獎項是鼓勵和認可，感幸運及感動，亦打下強心針，有信心獲提名香港電影金像獎最佳女主角，「現在先努力為電影宣傳，希望票房取得好成績，每個演員都演得很好」。她稱待出席東京國際電影節返港，便跟劇組慶祝，得獎非個人功勞，全靠大家共同努力，還笑言希望攞多兩個獎。

周家怡將到埃及旅行，笑言到當地為尋回前世男友。衛詩雅聞言即表示結婚當日，會將花球拋給對方，並介紹兄弟給她認識，「有個兄弟OK，跟周家怡年紀相若，是專業人士。未婚夫的同學和朋友好多是醫生，有些未結婚」。周家怡笑說：「心情好似去相睇，不是做姊妹。我感受到大家對我的愛，關心我的感情生活，之前相士話姻緣已出現，但我不發覺，可能太聚焦工作沒留意。」梁雍婷有拍拖6年男友，感情穩定，未有結婚計劃，因對婚姻恐懼，見身邊很多人結婚都大費周章，若她結婚一定是衝動向男友求婚。

連詩雅計劃與老公二人世界旅行

連詩雅產後收身，但仍未感滿意，距離目標還有6磅。她表示想再追BB，但不會是明年的事，「老爺奶奶一年內抱3個孫，我無咁大壓力。趁女兒還小，計劃與老公二人世界旅行，因女兒再大一點就沒機會」。

談到日前徐天佑太太Olive指控伍健雄電影製作團隊硬闖其店內拍攝，伍健雄發聲明否認，各執一詞，連詩雅曾拍伍健雄監製的《喜愛夜蒲》，表示當年包夜場拍攝，沒發生硬闖別人店舖拍攝事件，入行至今亦未遇過這種事情。

記者：柯美

相關字詞﹕破‧地獄 連詩雅 梁雍婷 周家怡 衛詩雅

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