明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《臨時決鬥》演退休拳王 古天樂否認開拍賀歲片為救市

古天樂稱拍賀歲片屬計劃內 唔介意「龍捲風」被惡搞 證角色成功

【明報專訊】古天樂昨日聯同胡子彤、張文傑、伍允龍、梁詠琪、周秀娜、陳湛文及王丹妮等，出席麥啟光執導動作喜劇賀歲片《臨時決鬥》開鏡拜神儀式，現場準備揮春、爆竹及醒獅，讓演員提早跟大家拜年。過往賀歲片約8至9月就開拍，今年市道欠佳傳投資者卻步，有指古天樂為救市才臨時決定開拍這部賀歲片，他對此否認，稱是計劃之內。片中演員要打擂台，古天樂跟張文傑有場對打戲，笑言叫對方到時執生，不能任打。周秀娜首日開工跟王丹妮對打受傷，傷口爆裂縫5針。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

古天樂（古仔）傳臨時決定開拍賀歲片《臨時決鬥》，找來《九龍城寨之圍城》人氣急升的演員演出，但事出突然，「城寨四子」只有胡子彤及張文傑有檔期參演。古仔否認為救市臨時開拍賀歲片，稱一切在計劃之內，距離農曆新年還有3個月，拍攝不急趕。

梁詠琪讚古仔依然有喜感

梁詠琪上次跟古仔合作是10年前的《香港仔》，當時還未當媽媽，至於合演賀歲片是2002年上映的《嚦咕嚦咕新年財》，她說：「再合作賀歲喜劇，古仔依然有喜感，大家默契仍在。我們戲中演夫妻，主要講打拳克服心魔再挑戰自己，幾熱血。」古仔指喜劇不容易演，不是照劇本就得，要在現場圍住一齊度出來。梁詠琪事前有練拳，發現很容易受傷，「我的打拳戲不多，交給周秀娜和王丹妮，但有場混戰戲被扯頭髮」。古仔覺得女仔打交戲在沒保護措施下比打拳更易受傷。有否惜住女演員？他笑說：「我無『惜』女仔。（事前要練拳和操肌？）我演退休拳手，不用操練，留給一班後生演員。」他透露跟張文傑有場師徒對決戲。會否擔心對方不敢真打？他笑說：「他自己執生，我不可以任打。」

被問明年生B 古仔：當我異形

王晶與葉念琛監製兼執導賀歲片《麻雀女王追男仔》，惡搞《九龍城寨之圍城》古仔與劉俊謙演的「龍捲風」和「信一」角色，古仔覺得許紹雄扮「龍捲風」幾有喜劇效果，賀歲片幾開心，他沒不開心，「角色成功才會被惡搞」。早前他生日跟粉絲慶祝，其間抱着BB，但BB一喊即交回家長，他說：「喊就當然交畀家長，好合理。（幾時到你抱自己BB？）唔知喎。（明年可以？）我單性繁殖呀，當我異形。」

胡子彤無操肌 張文傑唔敢打老闆

「城寨四子」欠林峯、劉謙俊，張文傑和胡子彤均表示可惜。伍允龍認為齊人會更好，但賀歲片有很多演員參演，很熱鬧和開心。是否再演反派？伍允龍笑言不知道，因劇本不停改動，原本不用打，現在也要打拳，「之前腳傷休息兩個月，所以要操練，令狀態好一點」。胡子彤與張文傑片中演師兄弟，前者稱開拍前有做運動，瘦了一點，沒刻意操肌，因打拳不需要好大隻。張文傑說：「胡子彤會跟泰國拳手對打，我跟演香港拳王的古生（古天樂）對打。（夠膽打老闆？）唔敢，視乎武指度什麼招數，真的要打都要認真對待每個對手。」他們表示動作場面沒《九龍城寨》那麼辛苦，因賀歲片比較着重搞笑。

周秀娜首日開工受傷縫5針

周秀娜與王丹妮演女拳手，有不少對打戲。周秀娜表示在馬來西亞拍劇返港便開始練泰拳，練了一個月，但首日開工跟王丹妮對打即受傷，「劇情講我跟她赤手空拳打起來，混亂中被椅子擊傷左腳，初時以為只是甩塊皮，但傷口爆裂，結果入醫院縫5針，意外大家都不想」。王丹妮拍這場戲亦受輕傷，腳踝流血，幸不用縫針。她們稍後拍擂台對決戲，王丹妮笑說：「我們的目標很明確，為了爭陳湛文。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕梁詠琪 王丹妮 周秀娜 臨時決鬥 伍允龍 張文傑 胡子彤 古天樂

上 / 下一篇新聞