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娛樂

《皇后的品格》75歲金守美高血糖休克亡

【明報專訊】韓劇《皇后的品格》女星金守美昨日上午在首爾瑞草區家中昏迷，兒子發現時已心臟驟停，隨即送院搶救，但已返魂無術，享年75歲。遺屬向韓媒透露，警方初步調查後認為金守美死於高血糖休克，血糖濃度超過500，估計跟她因積勞成疾停工，加上經濟壓力太大有關。

金守美1949年於全羅北道出生，1970年代加入MBC電視台第3期公開招募藝人計劃，並憑該台劇集《田園日記》扮演母親角色而為人熟悉；近年參演作品包括劇集《皇后的品格》、電影《麻婆島》及綜藝節目《守美山莊》等，因與《衣袖紅鑲邊》徐孝琳合演《做飯的男人》而結緣，撮合女方跟其子結婚，成為她的新抱。

金守美在首爾漢陽大學醫院設靈，自死訊曝光後，不少演藝界甚至政界人士留言悼念；跟她相識超過40年的《The King：永遠的君主》女星金英玉表示：「我以為是網絡假新聞，簡直不敢相信，對我來說非常震撼。」《田園日記》劇組人員讚揚金守美是個「好演員、好媽媽」；曾經參演該劇的現任文化體育觀光部長官劉仁天亦弔唁：「我感到非常悲痛，不只是失去一位明星，更像是失去家人。」

另一方面，《錢的戰爭》女星金秉善前日因慢性疾病逝世，終年37歲，於首爾峨山醫院設靈，預計明日（27日）出殯。

相關字詞﹕錢的戰爭 金秉善 徐孝琳 皇后的品格 心臟驟停 金守美

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