工藤靜香旺角開騷 周慧敏捧場

工藤靜香前晚穿上鮮黃色連身裙登場，台下粉絲即時歡呼，又站起來跟着節拍舞動，氣氛熱鬧。靜香演唱完《I am Ready》、《Boo》及《Metamorphose》後，先用英語感謝大家來到她的演唱會，繼而用廣東話跟香港粉絲打招呼，「大家好，我係工藤靜香，多謝大家嚟睇我嘅演唱會，今日會有好多有回憶的歌曲，希望同大家一齊製造新嘅記憶，大家要聽到最後」。

靜香全晚演出逾個半小時，獻唱約20首歌曲，當中不乏她出道40年來的經典金曲，包括《Again》、《Night Wing》、《慟哭》、《Blue Rose》及《Blue Velvet》等；其間她見台下觀眾全程站着，心痛表示，「你們一定很攰，請坐下吧！」有粉絲用日語向靜香高呼「愛你，喜歡你、加油」，她即開心回應。靜香在個唱以3個不同造型示人，其中一襲黑色透視高衩露腿裝，突顯靜香苗條身形。

靜香個唱尾聲以代表作《嵐之素顏》掀起高潮，她感謝香港粉絲，承諾會再來港開騷。她看見前排有一名小朋友，大讚他陪媽媽來看演唱會，贈送手上發光飾物給對方；最後一邊揮手一邊用廣東話說「多謝大家，再見！」

記者：蘇珮欣