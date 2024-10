工藤靜香旺角開騷 周慧敏捧場

【明報專訊】54歲日本女歌手工藤靜香相隔31年再度來港開騷,前晚(24日)假旺角麥花臣場館舉行《明鏡止水~piece of my heart~ Concert Tour 2024 in Hong Kong》演唱會,「玉女掌門人」周慧敏(Vivian)捧場。