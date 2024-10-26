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娛樂

前妻：崔敏煥婚內性交易 韓警調查 被踢出《超人回來了》 高雄巡唱如期舉行

【明報專訊】韓國樂隊FTIsland鼓手崔敏煥去年底宣布跟女團LABOUM前成員金律喜離婚，結束5年夫妻關係，女方前晚透過YouTube節目披露婚變原因，並公開前夫2022年7月到11月期間的通話錄音，驚爆他在婚內召妓的性醜聞，韓國警方表示收到舉報，將會調查事件是否涉及性交易。崔敏煥所屬事務所下令停工自肅，他跟子女亦會退出綜藝節目《超人回來了》，今日在高雄舉行的FTIsland演唱會則如期開騷。

現年26歲的金律喜周二接受綜藝節目《現在是一個人》訪問，自稱跟31歲崔敏煥離婚大受打擊，強調為了3名子女能夠在原本的居所繼續生活，只好忍痛放棄撫養權，然而節目播出後，網民狠批她拋棄孩子。前晚她透過YouTube個人頻道節目《律喜的家》逐一回應，同時公開長約13分鐘的通話錄音，揭發前夫喜愛夜蒲的惡習，甚至涉及性交易的罪行，恍似在韓國演藝界投下一枚震撼彈。

網上節目公開前夫錄音聲帶

金律喜在節目上公開多段崔敏煥的錄音聲帶，例如在2022年8月14日凌晨3時，他跟友人說：「我們去哪裏玩？聽說（夜店名稱）已經沒有公關小姐，亦要排隊很久才可入場，其實等一兩個小時也可以，只要上午7時前回家便可。」另一段錄音來自7月9日凌晨5時，崔敏煥拜託友人推薦飲酒作樂的地方，對方指夜店已經關門，勸他回家陪伴妻子，但他堅持「想飲、想玩」，最終友人只找到卡拉OK，令他不滿。

被塞錢入胸口感受辱

金律喜又憶述離婚前一年發現崔敏煥性情大變的證據，例如某次在夫家跟老爺、奶奶、崔的妹妹和妹夫一起玩花牌，前夫喝醉後，在父母面前撫摸她的私密部位，又把打牌贏到的金錢塞入她的胸口，當時她並不知道這是崔敏煥流連夜店的慣常手勢，事後才知受辱。

節目內容曝光後，崔敏煥所屬FNC事務所昨日上午發表聲明，認為事件雖屬家庭糾紛，但同時令市民和粉絲感失望，因此決定中止他的工作，包括他跟子女一起演出的節目，所指正是KBS電視台的《超人回來了》，製作公司隨即宣布，崔敏煥將不會再在節目亮相，擺明劃清界線。除此之外，韓國警方昨日表示收到一名自稱FTIsland粉絲舉報，認為事件涉及性交易，江南警署女性青少年科已接手調查，崔敏煥隨時步上前隊友崔鍾訓捲入性罪行的後塵。

崔鍾訓捲入男歌手鄭俊英偷拍並散播女性不雅短片，以及輪姦多名醉酒少女的案件，2019年罪成判監，並於2021年11月刑滿出獄。當時崔敏煥曾透過短訊安慰歌迷，聲稱自己與性侵案無關，毋須擔心受到牽連，又強調「我從沒去過Burning Sun（夜店）那種地方」，如今看來更覺諷刺。

今年3月及9月先後來港開騷的FTIsland，今天（26日）移師高雄流行音樂中心舉行《2024 FTISLAND LIVE 'PULSE' IN KAOHSIUNG》演唱會，昨日下午2時半左右，樂隊主音李弘基及低音結他手李在真一同步出高雄機場，卻不見崔敏煥在旁，主辦方回應台媒查詢時，強調個唱如期進行，崔敏煥亦已抵達當地，將以完整陣容演出。至於下月2日在首爾舉行韓流演唱會《Grand Mint Festival 2024》，以及同月10日的FTIsland澳門站演出，崔敏煥會否出席？惹起粉絲關注。

李弘基昨日透過社交媒體回應崔敏煥事件：「這是他倆的私生活，事情卻發展成這樣，犯錯就要承認，必須低頭道歉。不過，我們也不該輕易相信一切。只要繼續守護、堅持下去，這才是我們吧。」有粉絲表示支持，亦有網民批評李弘基盲目護短，「你還未聽到錄音內容嗎」、「難道你也支持性交易」等，引起熱烈討論。

崔敏煥與金律喜2017年公開戀情，翌年1月奉子成婚，同年5月誕下長子在律，當時金律喜年僅21歲，成為韓國娛樂圈最年輕的夫婦和父母。2020年2月，金律喜生下雙胞胎女兒雅允和雅琳，一家五口看似幸福快樂，崔敏煥曾跟妻兒演出KBS綜藝節目《做家務的男人》，又跟3名子女亮相《超人回來了》，建立好爸爸形象，如今一切都已幻滅。

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