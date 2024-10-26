【娛樂場】《呃錢》監製：受騙個案百分百真實

安排專家提供防騙建議

《呃錢》以真實個案為基礎，透過全外景拍攝方式，為觀眾剖析最常見、最新的詐騙手法及相關資訊，並會深入了解被騙者的心路歷程，重現他們如何一步步墮入騙徒的陷阱，呼籲大家時刻保持警惕，慎防詐騙行為。節目圍繞不同主題的騙案，包括網上購物騙案、網上情緣騙案、交友程式騙案、投資騙案及電話騙案等，讓觀眾全面了解當前的詐騙個案，更由專家和犯罪心理學家分析，提供具體的防騙建議，提醒市民提高警覺，避免成為騙徒的提款機。

「Baby face」港男出位爆紅

《呃錢》首集受騙事主之一黃先生墮相親騙局，被婚介公司安排到福田參加相親，在見面過程中懷疑女方是「做媒」，他損失2萬元。黃先生真身亮相，面對鏡頭接受主持梁敏巧訪問，他表現自信，說「我有Baby face，點會無市場？」出位爆紅。

第二集的個案，受害者是牛津大學博士Red，同樣面對鏡頭說出被騙經過，她透過網上買賣平台以150元放售3本二手書，騙徒扮買家接洽，她收到疑似官方平台的電郵通知（後來才發現是假的）收款，輸入一次性密碼，見自己銀行戶口轉錢往第三方戶口的限額被提高，被騙徒分3次轉走40萬元。Red有高學歷亦謹慎，但仍誤墮騙局，希望藉自己的經歷揭發騙徒惡行，提醒大家網上交易千萬要小心。

部分個案來自《東張》報料

節目監製張嘉玲接受《明報》訪問，稱受騙個案有部分來自《東張西望》報料，亦有些是朋友轉介，百分百真實。由於《東張》播映時間限制，將有關個案集合在《呃錢》播放，有更詳細的過程，觀眾會更了解，亦有專家講解教大家提防騙子，她說：「《東張》報料受騙的個案很多，雖然經常提醒大家小心騙徒，但總是有人會墮入陷阱，有老人家連棺材本都被騙盡，令人難過，希望以《呃錢》為觀眾洗腦，大家懂得提高警覺，不要受騙。」

事主自願出鏡講受騙經歷

節目中也提到有市民明知接到欺詐電話，會貪玩跟騙徒對話，其實有機會給騙徒偷去個人資料。問到如何游說事主出鏡講受騙經歷？張嘉玲稱一切尊重受訪者意願，節目中也有不願出鏡或要求變聲受訪的事主，他們肯將自己受騙經歷公開已不容易，對於肯親身講述受騙過程的更加感謝對方，例如墮相親騙局的黃先生；她稱黃先生的個案播放後，也有人問是否「做媒」，其實這個案是黃先生向《東張》報料的。

《呃錢》

翡翠台

周一至五晚上10時30分