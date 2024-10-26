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娛樂

被三子訓練出耐性 鄭嘉穎無意夫妻檔做KOL

【明報專訊】鄭嘉穎前晚以保良局兒童助養大使身分，到保良局擔任「一日照顧員」及拍宣傳片，希望大家關注及幫助有需要兒童。

鄭嘉穎是三子之父，稱每個兒童有不同性格，要視乎情况「執生」。他承認為人父後變得有耐性，「以前缺乏耐性，尤其開工時要快，半小時可拍完，點解要拍一小時？跟小朋友和動物拍戲最難搞，現實都一樣，但發脾氣於事無補，要想辦法溝通，從而訓練出耐性，對我做人有幫助」。

鄭嘉穎的太太陳凱琳（Grace）成為本年度第三季「IG最吸金KOL」冠軍，是否戥太太開心？他說：「她搵到自己的空間和喜歡做的工作，現在潮流興上網，很適合她，最重要做得開心。KOL不易做，她做得好辛苦，因要有點擊率，很努力構思有趣東西，不停發掘新事物畀大家睇。」他稱無意夫妻檔做KOL，因本身較傳統，有些東西有保留，不會什麼都公諸同好。他間中會在太太的鏡頭前出現，都是有共識才拍，由太太主導，他配合，「太太吸金力強是好事，財政方面我更加不用擔心，少一個煩惱好過多一個煩惱」。

家居凌亂好正常

鄭嘉穎日前在家為好友黃智賢慶生，被網民指家居擺設凌亂。他認為有3個小孩，凌亂是正常，「執拾好轉頭又會好亂，好正常，毋需理會。有時他們將玩具四圍擺，我都要小心驚踩中。（Grace的港姐冠軍后冠和權仗也亂放？）不是真后冠和權仗，這些猜測不逐一回應了」。

記者：柯美

相關字詞﹕陳凱琳（Grace） 鄭嘉穎

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