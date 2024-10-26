承認與阿Sa入店拍攝 張繼聰拒評借場風波 怕無止境炒作

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

張繼聰、楊天宇、馬思惠（Macy）、周家怡、余安安及莊思敏前晚到銅鑼灣出席《裡應外合》首映禮，Macy所屬女團VIVA隊友姜咏鑫（Ada）與李晞彤（Carina）前來捧場。張繼聰談到拍攝中的賀歲片鬧出借場風波，表示當日在現場拍攝，是該片首天開工，拍攝與阿Sa的戲分，埋位前很緊張，忙跟導演溝通，不知場地安排情况，他說：「我們的確有進入店內拍攝，當時沒任何不愉快事情發生，我去過這間店做facial，入店時有跟店員打招呼，氣氛平和，拍到晚上才知出問題，但我不了解，若我一早知道就不會這樣，我做演員去到片場不會問製片租場情况。知道電影公司和美容店分別發聲明，我不想再評論，免得引來無止境炒作，希望負責的人好好處理件事。」

「處境尷尬 不是我可以調停」

可會擔心借場風波影響拍攝進度和電影口碑？張繼聰說：「我睇到網上討論，有不愉快的氛圍，發泄到演員身上，對我們演員都有少少影響，始終跟導演、編劇好努力做創作，但一開工已令人留下不好印象，我處境很尷尬，但都會繼續畀心機拍落去，戲分要重拍都會配合。（可有聯絡徐天佑，請對方幫手調停？）我和天佑是朋友，大家有通過短訊討論，但不是我可以調停，當然希望事件快些處理好，這些事不應該再發生。」

張繼聰在《裡應外合》演反派，要化爛面特技妝及染頭髮和眉毛，眉毛因此脫落沒再生長，現在需要霧眉，「我個女問點解我眉毛不同了，我話可以講爸爸偉大，因爸爸拍完套戲無晒眼眉」。他提到為打鬥場面受訓，後大腿肌肉拉傷撕裂，接受物理治療8星期，但為配合拍攝，決定負傷上陣，有些動作要靠鏡頭遷就完成。

楊天宇千萬票房騷肌 Macy露背

楊天宇與Macy首次擔正男女主角，Macy為首映悉心打扮，衣著性感刻意騷長腿，楊天宇則收起弗爆身形，換上冬裝，笑稱觀眾在大銀幕睇騷肌更加震撼，又承諾票房破1000萬會除衫騷肌，Macy亦答應大露背示人。楊天宇表示近數星期緊張到失眠，首映邀請家人和圈中朋友入場支持，稱電影3年前疫情期間拍攝，當時付出100%努力，現在回看覺得仍有進步空間。早前代表電影到美國出席電影節，觀眾很讚賞，令他懷疑只是西方禮貌式鼓勵。Macy是VIVA中率先拍戲的成員，稱電影是加入VIVA前接拍，相信其他成員很快都會接到拍攝工作，期待跟隊友一起拍戲。

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