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娛樂

足球賽歌星隊不敵「九零三人隊」 柳應廷入3球輸波

【明報專訊】叱咤903主辦《903 AllStar 籃球賽》11月23日舉行，賽前舉行4場熱身賽，昨日最後一場《903 AllStar 足球賽》，「歌星勇士隊」由陳健安與洪嘉豪擔任隊長，率領MIRROR成員江生（AK）與柳應廷（Jer）、ERROR成員梁業（肥仔）與保錡、樂隊ROVER成員卓金樂（Kim），以及周殷廷、胡子彤等；「九零三人隊」派出林海峰擔任隊長，帶領隊員余德丞及黃志淙等，更邀得港隊足球代表暨香港足球先生陳肇鈞擔任外援，聯同校隊成員迎戰「歌星勇士隊」，鄭裕玲亦到場支持。

AK表現麻麻 Jer享受賽事

「九零三人隊」上半場以4比2勝「歌星勇士隊」，後者入兩球均由Jer射入。到下半場「九零三人隊」再射入3球，「歌星勇士隊」分別由Jer及周殷廷各射入一球，總分以7比4敗給「九零三人隊」。大演帽子戲法的Jer被讚好腳法，是「風之子」，他表示很享受賽事，好好玩，因好少與其他歌手踢波，跟陳健安、洪嘉豪、AK約了5年踢波都未成事，終於昨日踢到。AK自覺表現麻麻，幾球射波都跟龍門距離甚遠，他讚Jer踢得好，「佢入咗3球，係我哋嘅MVP」。胡子彤平時踢開後衛，獲旁述讚防守做到滴水不漏。熱愛足球的洪嘉豪稱雖敗猶榮，自認在球場屬冷靜型，少參與進攻，任隊長指手畫腳做策劃，因球場太嘈，他叫到聲嘶力竭，但隊友未必聽到，成件事好好玩。

娛樂組

相關字詞﹕903 AllStar 足球賽 江生（AK） 柳應廷（Jer）

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