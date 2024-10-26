足球賽歌星隊不敵「九零三人隊」 柳應廷入3球輸波

AK表現麻麻 Jer享受賽事

「九零三人隊」上半場以4比2勝「歌星勇士隊」，後者入兩球均由Jer射入。到下半場「九零三人隊」再射入3球，「歌星勇士隊」分別由Jer及周殷廷各射入一球，總分以7比4敗給「九零三人隊」。大演帽子戲法的Jer被讚好腳法，是「風之子」，他表示很享受賽事，好好玩，因好少與其他歌手踢波，跟陳健安、洪嘉豪、AK約了5年踢波都未成事，終於昨日踢到。AK自覺表現麻麻，幾球射波都跟龍門距離甚遠，他讚Jer踢得好，「佢入咗3球，係我哋嘅MVP」。胡子彤平時踢開後衛，獲旁述讚防守做到滴水不漏。熱愛足球的洪嘉豪稱雖敗猶榮，自認在球場屬冷靜型，少參與進攻，任隊長指手畫腳做策劃，因球場太嘈，他叫到聲嘶力竭，但隊友未必聽到，成件事好好玩。

娛樂組