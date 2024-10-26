明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

想挑戰啟德體育園 容祖兒搵「高級偈油」滋潤

容祖兒想找愛情滋潤 有意明年底啟德體育園開騷

【明報專訊】容祖兒昨日出席新車發布會，獲贈混能七人車，她說：「本身好喜歡駕車，駕駛技術仍有進步空間，但已比剛考獲車牌時進步很多，可在外地安心自駕遊，記得去年下大雨駕車，以為自己揸橡皮艇，最後還能安全送阿Sa（蔡卓妍）回家，肯定自己的技術不錯。」她駕車多年有不少驚險事，最經典是當年出席梅艷芳生日會，被記者的相機閃燈閃到看不到路，結果揩花張學友架車，學友見是朋友不用賠錢。

回港狂睡24小時

容祖兒上周分別到新加坡及北京工作，因天氣一熱一冷患上感冒，「把聲沙咗，於北京跟韋禮安在戶外合唱坐了3個鐘，感覺愈坐得耐把聲個key愈低」。她回港狂睡24小時，身體已好了很多，「見有時間就瞓，現在要瞓晏覺，因『嚿電』已無咁耐用，個人是精神，但身體都要叉電，真的要混能」。可需要愛情滋潤叉電？她笑說：「嗰啲唔係叉電，係落偈油滋潤，不過我副偈都仲得，只是『嚿電』麻麻哋，搵到靚偈油咪換囉！但都要搵，當然想搵最高級啦！」

稍後錄影《聲生不息》

早前傳容祖兒未必能參與新一季內地節目《聲生不息》，她澄清道：「有參加，我是長駐的，月尾便開始錄影。」她透露已錄好多首廣東新歌。明年初再到澳門開騷，至於香港演唱會則未有定案，很想挑戰在啟德體育園舉行。之前澳門騷升降台提早打開，令她失平衡仆倒險跌落台底，今次可會小心點？她笑說：「我已好小心，幸好本身骨骼精奇，今次會叫個台小心啲。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕容祖兒

上 / 下一篇新聞