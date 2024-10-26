明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《焚城》魏浚笙阿Dee拍火場戲似入水舞間 莫文蔚拍枱怒罵劉德華過足戲癮

焚城｜莫文蔚為劉德華復出大銀幕 首拍掌摑戲感膽怯

【明報專訊】莫文蔚相隔近10年再參演電影，在《焚城》戲鬥劉德華，因角色對立有連場激烈爭辯戲，令她過足戲癮，重拾昔日回憶，期待有好劇本再拍電影，但無意性感演出。她劇中有場掌摑周文健的戲分，令她有點膽怯，對方叫她不要留手真打，結果打到塊面紅了，大感不好意思。魏浚笙與何啟華穿消防制服拍攝火場戲，形容狂出汗似入了水舞間，雖然過程辛苦，但感到值得。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

莫文蔚與林保怡、謝君豪、魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（阿Dee）及周文健等前晚出席《焚城》首映禮。飾演財政司長的莫文蔚大讚卡士陣容強勁，集好戲之人。她多年沒拍戲，今次收到劉德華（華仔）邀請便一口應承，她說：「此套是災難片，題材較特別，背後帶出有意義信息，如今次不拍，不知以後有沒有機會。」

莫：掌摑周文健有點怯

莫文蔚片中要掌摑飾演丈夫的周文健，指劇本是只摑對方一巴，但因遷就鏡頭，結果摑了五六次，「周文健好好人，他叫我真打不要留手，但我從未試過掌摑別人，有點怯，拍完見他塊面被摑到紅曬，真的不好意思」。她又難忘與華仔的衝突戲，每場都充滿火藥味，更要激動拍枱，覺得過程興奮又過癮，感激對方助她投入角色。她指今次讓她重拾很多昔日拍戲回憶，感覺很好玩，如有機會想再拍電影，期待有好劇本，不過無意性感演出。提到周星馳籌拍新片《女足》，她說如對方真的邀請樂意答應，笑言任何角色都可以演，包括魔鬼身材教練，不過他們已很少聯絡，不會主動自薦，合作講緣分。

林保怡「升職」演消防處長

林保怡飾演消防處長，雖不用入火場拍攝，但現場環境沒有冷氣，都感受到好熱。他入行前曾任消防員，自嘲多年後終於「升職」，早前跟消防員朋友食飯，有展示他的處長劇照。他早前拍完無綫新劇《刑偵12》，是從未演過的角色，形容似被監製鍾澍佳折磨，因對方要看他不跟劇本情况下可演到幾盡，拍每個鏡頭後都不cut機，直至他叫救命才肯cut。

Jeffrey與阿Dee演消防員，最難忘穿俗稱「黃金戰衣」的消防制服入火場拍攝，體力消耗大又熱到爆汗，他們說：「件戰衣重達30至40磅，每次拍攝全身狂出汗似入水舞間，去水程度勁過飲齋啡。」阿Dee原本拍攝前要減肥，結果拍攝期間已不用減。Jeffrey稱險中暑，自嘲塊面紅到似燒豬，要即時狂灌水降溫。

阿Dee：借場地收費好正常

談到張繼聰與蔡卓妍（阿Sa）主演賀歲片鬧出借場風波，製作團隊被投訴硬闖店內拍攝，雙方各執一詞。林保怡沒留意報道，以前拍電視劇外景，即使只在街上拍攝也常被人驅趕，有些保安還會出言大罵，叫拍攝團隊遠離，「如果在店內借場拍攝，事先一定會申請，依足程序。大家不要做壞孩子，就算是導演叫到都要拒絕，導演不是大晒！」他認為拍攝不必夾硬來，因會令演員尷尬，希望此事沒影響香港電影形象。阿Dee經營的餐廳曾被要求借場拍攝，他覺得打開門做生意，如在繁忙時間拍攝，收費好正常，如空閒時段或只來打卡影相則沒所謂，商業拍攝就視乎情况。他以前拍學生作品，沒資金借場，必先徵求別人同意才拍攝。作為演員只專心演出，借場地或其他事交由電影公司安排。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕何啟華(阿DEE) 周文健 魏浚笙(Jeffrey) 劉德華 焚城 莫文蔚

上 / 下一篇新聞