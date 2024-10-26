《焚城》魏浚笙阿Dee拍火場戲似入水舞間 莫文蔚拍枱怒罵劉德華過足戲癮

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

莫文蔚與林保怡、謝君豪、魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（阿Dee）及周文健等前晚出席《焚城》首映禮。飾演財政司長的莫文蔚大讚卡士陣容強勁，集好戲之人。她多年沒拍戲，今次收到劉德華（華仔）邀請便一口應承，她說：「此套是災難片，題材較特別，背後帶出有意義信息，如今次不拍，不知以後有沒有機會。」

莫：掌摑周文健有點怯

莫文蔚片中要掌摑飾演丈夫的周文健，指劇本是只摑對方一巴，但因遷就鏡頭，結果摑了五六次，「周文健好好人，他叫我真打不要留手，但我從未試過掌摑別人，有點怯，拍完見他塊面被摑到紅曬，真的不好意思」。她又難忘與華仔的衝突戲，每場都充滿火藥味，更要激動拍枱，覺得過程興奮又過癮，感激對方助她投入角色。她指今次讓她重拾很多昔日拍戲回憶，感覺很好玩，如有機會想再拍電影，期待有好劇本，不過無意性感演出。提到周星馳籌拍新片《女足》，她說如對方真的邀請樂意答應，笑言任何角色都可以演，包括魔鬼身材教練，不過他們已很少聯絡，不會主動自薦，合作講緣分。

林保怡「升職」演消防處長

林保怡飾演消防處長，雖不用入火場拍攝，但現場環境沒有冷氣，都感受到好熱。他入行前曾任消防員，自嘲多年後終於「升職」，早前跟消防員朋友食飯，有展示他的處長劇照。他早前拍完無綫新劇《刑偵12》，是從未演過的角色，形容似被監製鍾澍佳折磨，因對方要看他不跟劇本情况下可演到幾盡，拍每個鏡頭後都不cut機，直至他叫救命才肯cut。

Jeffrey與阿Dee演消防員，最難忘穿俗稱「黃金戰衣」的消防制服入火場拍攝，體力消耗大又熱到爆汗，他們說：「件戰衣重達30至40磅，每次拍攝全身狂出汗似入水舞間，去水程度勁過飲齋啡。」阿Dee原本拍攝前要減肥，結果拍攝期間已不用減。Jeffrey稱險中暑，自嘲塊面紅到似燒豬，要即時狂灌水降溫。

阿Dee：借場地收費好正常

談到張繼聰與蔡卓妍（阿Sa）主演賀歲片鬧出借場風波，製作團隊被投訴硬闖店內拍攝，雙方各執一詞。林保怡沒留意報道，以前拍電視劇外景，即使只在街上拍攝也常被人驅趕，有些保安還會出言大罵，叫拍攝團隊遠離，「如果在店內借場拍攝，事先一定會申請，依足程序。大家不要做壞孩子，就算是導演叫到都要拒絕，導演不是大晒！」他認為拍攝不必夾硬來，因會令演員尷尬，希望此事沒影響香港電影形象。阿Dee經營的餐廳曾被要求借場拍攝，他覺得打開門做生意，如在繁忙時間拍攝，收費好正常，如空閒時段或只來打卡影相則沒所謂，商業拍攝就視乎情况。他以前拍學生作品，沒資金借場，必先徵求別人同意才拍攝。作為演員只專心演出，借場地或其他事交由電影公司安排。

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