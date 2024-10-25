【開箱】《被未來的我突襲了》 大叔回到過去 改寫失敗人生

日本版《回到未來》

《被未來的我突襲了》故事由主角五十嵐賴人（綱啓永飾）在餐廳準備向女友筒井凜（久保史緒里飾）求婚說起，賴人個性謹慎，盡量避免失敗，求婚對他來說，正是人生中最不能出錯的一天。正當計劃順利進行，神秘大叔突然出現，更向他潑了一身紅酒，並警告他：「如果不取消求婚，你的人生將會充滿失敗。」更令他感震驚的是，大叔自稱是30年後的賴人（高橋克典飾），預言他將會接到一通來自高中同學清水開（佐野弘樹飾）來電，邀請他加盟初創公司Robocon，一起研發機械人，以及能改變世界的時光機。

分拆32集播出

《被未來的我突襲了》逢周一至周四播出，每集15分鐘，預計有32集，其實總長度與一季8集日劇差不多，這個播放安排，正好讓觀眾在毫無壓力的情况下輕鬆追看，加上每集結尾都有一個小高潮，令人有追看的意欲。劇集製作成本有限，從演員知名度不高、服裝道具不華麗、主要場景圍繞男角寓所、辦公室及初創公司，即使劇情涉及穿越，電腦特效亦欠奉，就連片頭的視覺效果也似用「小畫家」等工具製作，難言精緻美觀，幸好整體製作流暢，看得出演員及工作人員用心拍攝和演繹。

劇集主題是「不容許人生出現失敗」，跟日本傳統觀念吻合。男主角賴人從小熱愛製作機械人，高中期間修讀相關課程，又與幾位志同道合的同學，一起參加比賽，多次贏得冠軍，直至某次賴人失誤，導致比賽落敗。賴人為免重蹈覆轍，自此不再製作機械人。直至遇上「未來的自己」，原來30年後的賴人一直後悔放棄研發機械人，把所有時間投入工作，然後養妻活兒，結果年過半百，妻子要求離婚，身邊也沒朋友，於是決心回到過去，對年輕的自己說：「不要計較失敗，擁抱失敗，實踐夢想。」

綱啓永上位在望

曾演日劇《366日》及《為你綻放的花》的綱啓永今年25歲，外表比實際年齡更青春。劇中角色被塑造成類似《大叔的愛》田中圭，給人戇直忠誠的感覺，現實卻是從他的社交媒體照片可見，形象絕不老套，充滿潮流氣息。新劇表現合格，演活性格刻板的職場青年。值得留意的是，他將參演日版《女神降臨》，伙拍木村拓哉的模特兒么女光希（Koki），有望成為日本新一代男神，不妨拭目以待。