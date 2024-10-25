巴奧咪嘴風波後首露面 Celine Dion只談「希望」

【明報專訊】兩年前宣布確診僵硬人症候群（簡稱SPS）的加拿大樂壇天后Celine Dion，7月擔任巴黎奧運會開幕禮表演嘉賓，在艾菲爾鐵塔上高唱法國傳奇歌后Edith Piaf名曲《Hymne à l'amour》成為一時佳話，法國媒體《解放報》卻質疑Celine當日演出有「咪嘴」之嫌，事後她跟經理人公司及奧委會均拒絕回應報道。
Celine保持緘默，直至前日驚喜現身「希望之城」（City of Hope）洛杉磯頒獎禮，她頒發「生命精神獎」予AEG Presents娛樂集團CEO兼主席Jay Marciano。當她踏足舞台，全場觀眾起立鼓掌歡迎，反映咪嘴傳聞絲毫沒有動搖她的正面形象。Celine致辭時提到巴奧演出，「自從離開艾菲爾鐵塔後，這是我首次回歸舞台」，卻刻意避談咪嘴事件，「希望之城這個名字真好，它不單研究全新治療癌症方法，更在病人最困難的時刻，為他們提供所需照顧」，又強調為患者提供希望的重要性，「我最明白『希望』是什麼，讓我們一起傳播希望吧」。
頒獎禮群星拱照，去年完成告別演唱會的英國殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）亦為慈善開腔，穿著鮮黃色西裝襯紫色眼鏡登台演唱。
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