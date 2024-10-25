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娛樂

【娛樂場】《看不見的頂峰》 記錄中國首名盲人登頂珠峰

【明報專訊】內地紀錄片《看不見的頂峰》源於「一個人」、「一個家庭」及「一個計劃」。「一個人」張洪是中國首名盲人登山家，童年隨父乞討，性格自卑；21歲時永久失去視力，曾想過自暴自棄。「一個家庭」張洪與愛人夏瓊一起四處打拼，他一直得到夏瓊的鼓勵和照顧，夏瓊曾對他說：「以後，我就是你的眼、你的盲杖。」

失明後第3年，張洪與夏瓊結婚，組織家庭。「一個計劃」張洪偶然聽到美國盲人登山家埃里克（Erik Weihenmayer）攀登世界最高峰珠穆朗瑪峰的故事，深受鼓舞。一項計劃在他心中誕生「要成為亞洲第一個成功登頂珠峰的盲人」，不過計劃遭到身邊所有人反對，除了妻子夏瓊，即使夏瓊明白，計劃一旦失敗，愛人的生命很有可能就此失去……

張洪如何做出艱難抉擇？如何面對可能的失敗及代價？如何戰勝登山路上的艱難險阻？他能否被全世界看見？攝製隊追蹤和拍攝張洪如何展開登山的計劃。

將生命託付登山嚮導

1975年出生於重慶的張洪與夏瓊曾是讓人艷羨的一對，21歲的張洪因急性虹膜炎併發青光眼失明，生活困難，讓兩人一度陷入絕望。夏瓊不僅要照顧張洪的飲食起居，還要成為他的眼睛，替他打理生活。在妻子的不斷鼓勵下，張洪重拾對生活的信心，前往上海打拼，開店、創業，在將近40歲時進入西藏自治區規模最大的一家綜合醫院的理療科，開始他的業餘登山生涯。

張洪決定登頂珠峰，想用「這件事」回報妻子、回報家庭，讓太太和兒子獲得信心、尊嚴和面對未來的力量。但登頂珠峰，對於失明的他幾乎是一個不可能完成的任務，張洪需要籌集資金、說服家人，並經歷超常規的體能和技術訓練。

當張洪帶着妻兒的鼓勵和祝福，踏上前往珠峰的旅程後，又要面臨關於人性方面的挑戰。他要克服從小缺乏安全感而導致的敏感，學會無條件信任一個陌生男人——登山嚮導強子，張洪要毫無保留把自己的生命託付給他。

張看不見世界 讓世界看見自己

導演范立欣表示：「《看不見的頂峰》有關於登山，又不止於登山。它以最真實、最貼近的第一視角，完整記錄盲人登山家張洪攀登珠峰的全過程，呈現生命的強大能量，家庭的溫暖，以及人類精神夢想的終極追求。這部電影不僅是一個戶外探險，也是探索人性和人類潛能邊界，更是探索中國人在今天這個時代，到底能做些什麼的故事。張洪曾說：『我看不見這個世界，但我要讓世界看見我。』我認為這句話能引起很多人共鳴。畢竟只有當我們有勇氣面對那些看不見的恐懼時，才能在自己生活中，不斷戰勝紛至沓來的艱險挑戰。身為亞洲首名登頂珠峰的盲人登山家，張洪的登山事業是源於一名丈夫、一名父親對自己家庭的承諾與愛。因此《看不見的頂峰》也是一部『鼓勵大家勇敢表達愛』的電影。」

張洪2021年成功挑戰登上世界最高峰珠穆朗瑪峰，之後還登頂海拔6010米洛堆峰、海拔7050米卓木拉日康峰和海拔7546米慕士塔格峰。

《看不見的頂峰》10月24日香港上映

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