新歌談生活平衡 盧瀚霆突破自我與大自然相處

Anson Lo透露MV以長鏡頭拍攝無物一身輕的簡單生活，「我在屋內，每次一shot落的畫面，布景會愈來愈少東西，甚至後面所有家俬最後會被封晒，變成一個好簡單嘅屋企，喻意最簡單的生活模式，都可以做到好開心和平靜感覺。MV中會見到一幅畫，講男主角望住幅畫好似去咗沙灘，原來回歸大自然係佢最想要嘅」。Anson Lo稱今次是拍MV以來最迷惘一次，因之前跳舞為主，慢歌會有故事情節，來得比較直接，今次有不少喻意，節奏比較慢，對這種拍攝手法好陌生。鏡頭外的他時而傻笑時而皺眉，「好多時唔知自己做緊乜，要好多謝導演同埋所有工作人員幫手」。

娛樂組

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