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娛樂

新歌談生活平衡 盧瀚霆突破自我與大自然相處

盧瀚霆新歌《致我》感受寧靜美 拍攝MV陷入迷茫狀態

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）近年人氣強勁工作不斷，今年中身體響警號，在社交平台透露於澳門巡唱時，苦撐暈眩完成演出。回港後，情况未見好轉，且聲帶水腫，做了各項身體檢查，之後嘗試放慢腳步，讓生活各方面取得平衡。他將這個生活體驗融入新歌《致我》，與歌迷一同感受寧靜美，對於曾許下承諾，希望做到平衡工作及生活，自覺算做到，「工作外，多了時間與家人食飯，放假時會上山看風景，令自己內在平靜好多，以往好少戶外活動，沒有行山習慣，今年想突破自己做一些改變，發覺同大自然相處感覺好舒服」。

Anson Lo透露MV以長鏡頭拍攝無物一身輕的簡單生活，「我在屋內，每次一shot落的畫面，布景會愈來愈少東西，甚至後面所有家俬最後會被封晒，變成一個好簡單嘅屋企，喻意最簡單的生活模式，都可以做到好開心和平靜感覺。MV中會見到一幅畫，講男主角望住幅畫好似去咗沙灘，原來回歸大自然係佢最想要嘅」。Anson Lo稱今次是拍MV以來最迷惘一次，因之前跳舞為主，慢歌會有故事情節，來得比較直接，今次有不少喻意，節奏比較慢，對這種拍攝手法好陌生。鏡頭外的他時而傻笑時而皺眉，「好多時唔知自己做緊乜，要好多謝導演同埋所有工作人員幫手」。

娛樂組

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