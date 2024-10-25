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娛樂

衛詩雅憑《破‧地獄》首封影后 開心被看見 增提名金像獎信心

【明報專訊】第39屆華鼎獎前晚在澳門舉行，出道16年的39歲衛詩雅憑電影《破‧地獄》獲華語最佳影視女演員，內地男星魏晨以《三大隊》奪華語最佳影視男演員。衛詩雅首度封后心情激動，說獎項對她很重要，開心得到肯定，讓她得到被看見的機會，承認增加明年香港電影金像獎提名信心。衛詩雅在《破‧地獄》演救護員，透露需長時間培養沉鬱情緒，最難忘跟許冠文拍攝一幕洗澡戲，學到何謂敬業樂業。

娛樂組

衛詩雅去年憑《不日成婚2》首次提名香港電影金像獎最佳女主角，她憑《破‧地獄》飾演救護員一角，擊敗《熱搜》周冬雨、《草木人間》蔣勤勤、《最後的真相》閆妮和《孤注一擲》金晨，奪華鼎獎華語最佳影視女演員，首度封影后。

衛詩雅領獎時開心又激動，認為無論任何獎項，對她都是肯定及被看見的機會，「這個獎對我來說太重要啦！對演員是一個肯定。亦提醒人哋：『我仲喺呢行㗎，大家可以搵我演戲。』憑《破‧地獄》得到獎項，即代表大家好喜歡我們的電影，所以好開心」。會否增加明年金像獎提名信心？她承認：「感覺會實在啲，信心係高咗。」

魏晨憑電影《三大隊》獲華語最佳影視男演員，他感謝各主創，並表示未來一定會繼續努力。

為角色操體能苦練破地獄

在《破‧地獄》飾演救護員的衛詩雅表示角色無論在體能及心理都有很大發揮，「心理上是大家看這套電影時，就會明白角色那種沉鬱，每日同屋企人好多矛盾、好多爭吵，我要長時間培養沉鬱情緒，那段時間是難過的。體能上除要苦練破地獄儀式，還要做好多體力訓練，因為我演救護員，自己對這方面要求比較高，好希望貼近角色，每日健身，那時體能真的幾好同大隻好多，經過訓練，我真的可以『秤』到一個人上救護牀」。

許冠文冬天拍冲涼戲不惜身

衛詩雅最難忘跟許冠文（Michael）拍攝一幕洗澡戲，「『Michael神』戲入面演我爸爸，有一場戲我要幫他冲涼，拍攝時是冬天，好凍，劇組都擔心，他反而話：『唔緊要㗎，你哋拍到OK先。』他以畫面和劇情需要行先，好唔惜身，我又心痛，覺得好深刻，又覺得好犀利，好尊敬他，在他身上絕對學到什麼叫做敬業樂業」。

方中信奪男配感謝拍攝團隊

另外，方中信憑《金手指》獲第三屆澳淶塢五大洲電影節金莉花獎全球最佳男配角。他開心說獎項非屬於自己一人，是整個拍攝團隊努力的成果。方中信最難忘《金手指》其中一場戲，他被殺後伏屍泳池，「記得拍時是冬天，其實幾凍，著了潛水衣打底，我要趴在水面，啲水不停湧入鼻，好辛苦。導演都好好，做足安全措施，搵兩個潛水員在池底準備，放了氧氣樽，好安全，我要孭住鉛帶，因為要做到半浮沉效果，恐懼就冇，因為我潛開水，唯一驚個假髮會甩」。

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