與老公陳家樂爭湊女 連詩雅計劃追多個

連詩雅稱女兒愈大愈似老公，夫妻間多了話題，有時會跟家樂玩爭女，「我都希望生多一個，大家就不用爭，但暫時要唞唞，享受當下感覺」。

丁子朗黃庭鋒期待台慶抽獎

丁子朗與黃庭鋒首次當模特兒，前者自爆在家中勤練步行和擺甫士，後者疑惑行騷時應展露笑容還是裝酷，又讚連詩雅產後復出狀態大勇，「果然是我由細至大都喜歡的歌手，我參加她婚禮時有對她講」。黃庭鋒透露將參與劇集和台慶演出，丁子朗早前亦為台慶拍了很有型格的宣傳片，但未知會否擔任司儀，兩人都表示最想衝擊台慶大抽獎環節。

丁子朗表示之前較少露面，因密密拍了兩部內地劇及兩部無綫劇，本來已投入新劇拍攝，但製作延期，帶挈他多了一個月假期，早前約家姐去上海旅遊，他說：「玩得好開心，很久沒跟家姐去旅行，上次是10多年前一齊去加拿大， 今次她食大閘蟹食得好開心，但我要保持身形不敢吃。此行順道睇場地，明年初想到當地辦畫展。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵