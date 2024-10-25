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娛樂

與老公陳家樂爭湊女 連詩雅計劃追多個

【明報專訊】連詩雅、丁子朗及黃庭鋒昨日為時裝活動擔任模特兒，連詩雅產後3個月重投幕前工作，表示已多年沒行騷，心情緊張，加上穿5吋斗零踭皮靴，有點擔心會失平衡，她說：「我的體重已回落很多，但未返回產前最佳狀態，因仍餵哺母乳，很多人說餵母乳最少6個月，對孩子身體好，我會盡力。」她稱女兒3個月大，幸好自己的母乳豐富，但能否持續要視乎工作量，「如工作繁忙，未必能抽空泵奶。雖然現今社會接受婦女產後重回職場，但我怕拖慢所有人的進度」。是否事業心重急於工作？她解釋道：「有工作就盡量做，生小孩後發現開支大，我跟老公（陳家樂）有共識，一齊努力掙錢。」她笑言當媽媽後體驗母愛偉大，「很難一覺睡到天光，現在要學調整睡眠時間，分開幾段時間睡，已開始習慣」。

連詩雅稱女兒愈大愈似老公，夫妻間多了話題，有時會跟家樂玩爭女，「我都希望生多一個，大家就不用爭，但暫時要唞唞，享受當下感覺」。

丁子朗黃庭鋒期待台慶抽獎

丁子朗與黃庭鋒首次當模特兒，前者自爆在家中勤練步行和擺甫士，後者疑惑行騷時應展露笑容還是裝酷，又讚連詩雅產後復出狀態大勇，「果然是我由細至大都喜歡的歌手，我參加她婚禮時有對她講」。黃庭鋒透露將參與劇集和台慶演出，丁子朗早前亦為台慶拍了很有型格的宣傳片，但未知會否擔任司儀，兩人都表示最想衝擊台慶大抽獎環節。

丁子朗表示之前較少露面，因密密拍了兩部內地劇及兩部無綫劇，本來已投入新劇拍攝，但製作延期，帶挈他多了一個月假期，早前約家姐去上海旅遊，他說：「玩得好開心，很久沒跟家姐去旅行，上次是10多年前一齊去加拿大， 今次她食大閘蟹食得好開心，但我要保持身形不敢吃。此行順道睇場地，明年初想到當地辦畫展。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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