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娛樂

Rain讚海鮮美味 期待放假來港遊覽 劉嘉玲大轉變 主動養狗樂做剷屎官

劉嘉玲家中添新成員 樂為愛犬做「鏟屎官」 梁朝偉感驚訝
Rain在港歎海鮮讚好味 著重生活平衡 家庭放首位

【明報專訊】「韓流天王」Rain（鄭智薰）前晚與劉嘉玲到中環出席銀行晚宴活動。Rain穿黑色皮褸型爆亮相，稱目前是人夫及人父身分，着重生活平衡，家庭永遠放第一位。劉嘉玲表示目前投入舞台劇排練，心情緊張，期待跟黃子華擦出火花；又稱老公梁朝偉替她緊張，但她偏要挑戰，笑言終於有事能被對方崇拜。最近家中添了兩隻小狗新成員，劉嘉玲承認有很大轉變，以前不准老公養狗，現樂做剷屎官，老公也天天視像跟小狗見面。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

Rain前晚為活動擔任表演嘉賓，表示每次來港都很開心，因為有很多美食，「早上已食過海鮮，很好味，覺得很感動和難忘」。早前他在港舉行演唱會，表示已很久沒來港，開騷好開心，「下一次我會再籌備一個更帥氣的舞台給大家，我的巡唱仍在進行，明年會有新劇播映和推出新專輯，希望大家多多期待」。

Rain：家庭永遠放第一位

身為人夫和人父的Rain表示着重生活平衡，家庭永遠放第一位，有多餘時間才用來做音樂和拍劇。至於對旅遊的喜好，Rain認為舒適最重要，覺得香港是個不錯的地方，「我來香港通常為工作，未有真正到處遊覽，希望下次放假安排私人旅程來港探索」。訪問結束後，Rain以廣東話向所有工作人員說「多謝」、「唔該晒」。

穿著黑色喱士短裙亮相的劉嘉玲，散發華麗與神秘感。她表示最近投入12月公演58場舞台劇《香港式離婚》綵排，心情非常緊張，戰戰兢兢不敢鬆懈，希望順利做好，但暫未見到對手黃子華，很期待合作擦出火花。老公梁朝偉（偉仔）會否給意見？她說沒有，只替她緊張，「偉仔覺得演舞台劇是超出想像的緊張，他未必應付到，但我偏偏想接受挑戰。（偉仔這方面很崇拜你？）是的，他都有崇拜我的地方」。

嘉玲挑戰舞台劇令偉仔崇拜

劉嘉玲日前出席湯鎮業嫁女婚宴，稱每次出席婚宴都感動，但今次是男家發帖邀請她，「當晚見到湯鎮業，都問他為何不請我？」偉仔身在日本擔任東京電影節評審主席，未能出席，會在當地逗留兩星期，工作非常繁忙，每日看3部電影，劉嘉玲說：「他喜歡睇戲，而且邀請好友杜琪峯和《Silent Friend》導演恩伊達伊爾蒂蔻同行，相信會享受過程和有很多話題。」又稱偉仔答應完成評審工作後，回港欣賞她的舞台劇首演。

劉嘉玲近日在社交平台分享家中添了兩名新成員照片，是兩頭拉布拉多小狗，黑色的取名Batman，金色叫Benjamin。她稱帶兩頭小狗回家是自己主意，「我改變了，以前不太喜歡小動物，突然間有好大轉變，現在日日起牀都很開心，好似有兩隻嘢等緊我起身，見到我就搖頭擺尾，屋企本來好靜，現在變得好熱鬧。偉仔喜歡狗，但我以前不准他養，現在終於接受到，他非常驚訝，以為我搞錯什麼，反問我是否真的肯定想養？我說肯定。他應該比我更開心，他在日本未見到小狗真身，已日日視像見面」。

為小狗取名B字頭 代表BB

劉嘉玲表示每朝親自餵小狗進食，兼做「剷屎官」處理大小二便，她笑說：「我都不知點解會變成這樣，肯做這些事！」她已習慣做剷屎官，「原來養狗後生活真的不同，以前不明這種快感，不明其他人點解喜歡養小動物，現在明白了，因為你是牠們的世界」。她聘用馴犬師到家中培育兩頭小狗，「等牠們長大，會帶牠們陪我行山」。她指為小狗取名有段古，「黑色小狗叫Batman是我改的，覺得很有型；金色小狗叫Benjamin，是跟偉仔以前養過的狗一樣名，想做個紀念，因我以前不准他養狗，他就放在媽媽家裏養，後來過世。兩頭狗都是B字頭，代表BB的意思」。她與偉仔之前重遊結婚地不丹，慶祝結婚周年，她說：「碰巧我們想旅遊，就找個地方走走，覺得不丹好靚，似世外桃源，我們這個年紀，心態可以一齊去行山靜修，跟大自然融為一體。」

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相關字詞﹕梁朝偉（偉仔） Rain（鄭智薰） 劉嘉玲

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