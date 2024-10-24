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娛樂

《寂寞星球》Netflix收視稱冠 《外灘探秘4》《真假暮戀》冧莊

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布10月14至20日一周收視，以母子戀為題材的《寂寞星球》躍升至冠軍位置，而且是上周Netflix最多觀衆收看作品；美劇《外灘探秘4》及意大利劇《真假暮戀》則在英語及非英語節目榜分別蟬聯收視冠軍。另一方面，去年播出的人氣劇《齮齕人生》落實演出名單及故事內容，Netflix聯席CEO薩蘭多斯（Ted Sarandos）日前在一個論壇表示，無意過檔迪士尼，認為現在於Netflix工作刺激得多。

《不可置信》蘇姍娜格蘭特（Susannah Grant）自編自導《寂寞星球》，由《婚姻故事》57歲羅拉丹（Laura Dern）伙拍《飢餓遊戲》34歲李安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）主演，本月11日在Netflix上架，3日錄得1100萬觀看次數，成為英語電影榜收視季軍，到上周升至1370萬次數，首次登頂之外，亦是上周Netflix最多人收看的節目。

《寡佬飛行日記》女星安娜簡德烈（Anna Kendrick） 首次自導自演電影《慌心配對》（Woman of the Hour），本月18日上架，3日錄得990萬觀看次數，位列亞軍。《慌》片根據美國十大通緝犯Rodney Alcala真人真事改編，講述參加電視相睇節目《約會遊戲》女子遇到連環殺手。該片去年在多倫多影展首映後，Netflix以1100萬美元（約8580萬港元）買下版權。紀錄片《糖衣惡夢：我經歷的那場網絡詐騙》則佔收視季軍。

日本動畫表現不錯

波蘭《劫後難逃》、印尼《叛影浪客》及韓國《戰，亂》順序排非英語電影榜收視三甲；《劫》片更僅次於《寂寞星球》，以1080萬觀看次數成為Netflix上星期最多觀衆收看節目亞軍。

講述島上居民之間衝突及青少年秘境探險的《外灘探秘4》，以880萬觀看次數，蟬聯英語節目榜首；首季亦上榜，佔第8位。本月17日首播的律政劇《依法犯法3》，上架4日錄得700萬觀看次數，位列第2，曾奪冠軍的愛情喜劇《天作不合的我們》則緊隨《依》劇之後。非英語節目方面，意大利《真假暮戀》、墨西哥《秘河密友》和日本動畫《DAN DA DAN》，順次佔冠亞季。《黑白大廚：料理階級大戰》回落至第4位，已是一衆韓國製作中排名最高，其餘韓劇《貞淑的推銷》、《媽媽朋友的兒子》和《京城怪物2》分佔第5、第7及第10位。日本動畫亦表現不錯，除了《DAN DA DAN》打入三甲，《亂馬1/2》位列第8，《機動戰士高達：復仇的安魂曲》亦在英語節目榜位列第7，比《外灘探秘》排名還要高。

《齮齕人生2》落實演出陣容

去年在Netflix上架的《齮齕人生》講述一男一女因駕駛問題引發爭執的黑色喜劇，橫掃艾美獎8獎，包括最佳迷你劇及男女主角等，正式宣布開拍第2季，首季男女主角《農情家園》連尚燁與搞笑藝人黃艾莉（Ali Wong），退居監製之位，李成真繼續擔任創作人；新一季講述一對年輕夫婦目睹老闆和妻子之間激烈爭吵後，在韓裔億萬富豪擁有的高級俱樂部，兩人捲入一場充滿利益與權力的勾心鬥角之中。Netflix同時落實演出陣容，《五月的你，十二月的她》查理斯梅頓（Charles Melton）、《美帝崩裂》佳莉施班尼（Cailee Spaeny）、《星球大戰：原力覺醒》奧斯卡艾薩（Oscar Isaac）及《大師級愛情》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）將會參演，可說陣容鼎盛。

薩蘭多斯從沒考慮過檔迪士尼

另一方面，迪士尼日前表示將於2026年初宣布接替現任行政總裁艾格（Bob Iger）的人選，後者將於2026年底約滿，據報摩根士丹利前行政總裁高聞（James Gorman）預計明年會出任迪士尼主席，將會領導小組物色CEO人選；Netflix聯席CEO薩蘭多斯出席《華爾街日報》（WSJ）舉辦的科技會議期間，被WSJ主編Emma Tucker問有否興趣成為艾格繼任人，薩蘭多斯笑言從沒想過，「老實說，我想我們現在做的較刺激」，他還補充沒打算從政。當被問及會希望Netflix製作哪些平台的節目，薩蘭多斯笑稱有很多，例如《大熊餐廳》和《乜都得教練》，「我看很多節目的」；又提到《天作不合的我們》被很多大公司和電視台拒諸門外，最後Netflix冷手執個熱煎堆，收視不錯之外，也宣布拍攝第2季。

薩蘭多斯表示Netflix大概不會像迪士尼般建設很多主題樂園，但有機會在全球50至60個地區建立銷售點，當中會結合購物及餐飲經驗。明年會先在美國達拉斯及位於賓夕凡尼亞州的KOP開設兩家名Netflix Houses店舖，以旗下原創節目如《柏捷頓家族：名門韻事》、《怪奇物語》及《魷魚遊戲》等為題材，開辦體驗活動。薩蘭多斯又稱不認為公司會創辦AI平台，「對我們那不是很好的投資」，但補充AI將可協助觀衆找到想看的節目。現在美國Netflix偶爾會直播體育節目，會上被問及將來會否整季球賽直播，薩蘭多斯稱不會落閘說永不，稱直播體育節目是低利潤生意。

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