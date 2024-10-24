【娛樂場】周國賢陪錄新歌《Never Walk Alone》 廖樂兒憶初戀情人

《Never Walk Alone》是杜汶澤跟太太田蕊妮構思，他們覺得在任何環境與地方，兩個人都要互相扶持，希望製作一首淳樸，可以感動人的情歌。

曲詞展現等待的浪漫

周國賢收到杜汶澤邀歌後便開行turbo創作，「一邊寫呢首歌嘅時候，腦內有好多中學和校園嘅畫面出現，諗起一啲無掛慮、無計算，仲未需要面對大世界嘅時代。即使已經距離嗰段日子好遠，回望都是覺得極美好」。

梁栢堅填詞時正正想寫這年代的異地戀，「靈感來自好多異地分隔嘅情侶，因為移民讀書同各種原因，好多時候係要等另一半，雖然𠵱家科技發達，等待都係一件懊惱嘅事，呢種等待其實都係浪漫嘅！」

失戀聽周國賢歌曲

一向擅長舞曲的Lokyi承認唱慢歌難度比快歌更高，「記得杜生之前話我喺愛情方面好遲鈍，相信今次係佢畀我嘅挑戰。我知道唱情歌好着重感情投入，收到梁栢堅的歌詞後，好觸動我情緒，因為歌詞令我諗起初戀，自自然然好投入」。

Lokyi錄音時見到周國賢即回憶起初戀，因為對方是她初戀男友的偶像，拍拖時經常一起聽周國賢的歌。她跟周國賢合照留念，笑言追星成功，自爆失戀時也是聽對方的歌。Lokyi與Lolly Talk成員Sinnie以前跳舞便認識，首次在音樂上合作，整個幕後團隊讓她感覺好神奇。

Lokyi希望透過《Never Walk Alone》讓歌迷感受到等待的浪漫，就如歌詞：「鐘，搖動過鐘擺千百次，但卻未搖動意志，仍舊會留守是口齒，選，無論我選多幾百次，無悔一生相依，最後決定仍一致。」