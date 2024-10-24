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娛樂

車婉婉喜與「三嬸」葉童演姊妹 譚耀文爆林家熙「執二攤」

【明報專訊】《第21屆香港亞洲電影節》「香港製造」單元電影《拼命三郎》和《淺淺歲月》前晚舉行首映禮，兩片演員葉童、車婉婉、譚耀文、林家熙（Locker）與導演陳果等出席。葉童與車婉婉在《淺淺歲月》演兩姊妹，前者表示難得有部女人戲，劇情跨越數個階段，過足戲癮。

葉童讚「老公」謝君豪好戲

葉童戲中與謝君豪演夫妻，育有兩子女，與謝君豪是否有很多夫妻鬧交戲？她說：「故事雖然平淡，很多事情在日常都會發生，有很多細微內心戲。我很久沒戲上，很想睇大家對我的反應。」她跟謝君豪曾合演30多場舞台劇，相隔逾20年再合作，默契依然，讚對方是有料之人，一埋位就入戲，好好戲。

車婉婉開心跟一直欣賞的葉童合作，還演姊妹，有幾場對手戲，「陳果找我演出，一聽到演葉童妹妹，一口答應，能夠跟欣賞又有豐富經驗的演員合作，像加持，有壓力，但興奮」。她透露葉童是其好友的三嬸，私下一起吃飯時，也稱呼對方「三嬸」，第一日開工感覺很特別，「最難忘是跟葉童在大牌檔飲酒傾偈，佢不慎跌倒場口，沒大吵大鬧，但很有感覺，全片以手機拍攝，好特別」。

譚耀文與Locker在《拼命三郎》飾演父子，譚耀文爆Locker「執二攤」，「很多人試鏡演我兒子這個角色，有些人因某些原因未能參演，導演睇完Locker試鏡片，覺得他很適合，便找他演出」。演拳手的Locker表示開拍前三周才接獲通知，隨即狂操肌，每日練拳、健身和跑步，過着像拳手般生活，「雖然首次與譚耀文合作，但不害怕，在演出交流中，從對方身上學懂很多東西」。

譚耀文Locker難忘桑拿浴傾心事

譚耀文笑言跟自己兒子有代溝，擔心與較囝囝年長的Locker演出有距離，所以相約對方出來見面傾談，加深彼此認識。如何打開話題？Locker笑說：「男人好易溝通，講吓男人嘢。」譚耀文稱Locker比較含蓄，但內心戲演得不錯，「套戲經常拍通宵，有日拍完通宵戲，早上緊接拍父子去浸桑拿浴傾心事，我一拍完即浸凍水降溫」。Locker表示浸到頭暈，講不到對白。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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