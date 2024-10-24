質疑日本險瞓街博宣傳 梁思浩否認抽水 森美多謝前輩提點 明年搞新意思

記者：柯美

梁思浩前晚錄影無綫節目《直播靈接觸》，邀得陳雅倫任嘉賓。談到被網民嘲他質疑森美日本酒店房間被取消險瞓街為抽水，梁思浩強調只是說出行規，11月所有電台都會做聽眾調查，「有句說話『食君之祿，擔君之憂』，受得電台錢就要做番啲嘢，覺得森美好敬業，做啲noise出嚟，佢係一個好員工，抵請」。他說好比電視台頒獎禮，藝人拉票一樣，還笑稱森美人工高，應該要做嘢。

梁思浩表示若有聽完該網上節目，就知道他是讚賞森美，絕無針對成分，「新聞是真的，可能是『煲大少少』」。對有網民為森美抱不平，梁思浩無因此事不開心，日後會繼續評論，直話直說，「以前經常在電台餐廳遇到森美，森美好勤力，下午4時開咪，早上9時已開始做定功課準備」。他不擔心森美因此誤會自己，認為現在時代已改變。

森美昨日出席嘉年華活動擔任司儀，談到被梁思浩質疑他日本險瞓街是炒作新聞，為「全港聽眾調查」報告發力博加人工，讚他好「抵請」。森美表示多謝前輩，「我都不知原來有呢樣嘢，我們的節目好少談論，又或者好少因應調查而去改變節目」。

只專注做節目 無理受歡迎程度

每年都有加人工？森美笑說：「我諗電台應該冇睇過份報告，但有睇點擊率，所以我每年都有得加人工，有時我加人工，高層都會同我講得我有得加，不要同其他人講，講笑啫。」

森美未因梁思浩的言論不開心，「前輩事業心重，多謝佢，我冇咁有事業心」。他稱從事電台行業多年，只專注做好節目給大家，至於受歡迎程度，沒有多想，不過經過今次前輩的一番提點，笑言決定下年同一時間，再構思一點新意思。

ANSONBEAN提女友變怕醜仔

同場的李亞男提議ANSONBEAN（陳毅燊）和女友張天穎（Jaime）生一打小朋友，將來與小朋友一起到嘉年華玩。ANSONBEAN怕醜說：「睇下點，我會努力，要循序漸進，我們拍拖還未到一周年，節目都是食飯和睇戲，有時會一起練舞和練歌。」下月24歲生日的ANSONBEAN計劃與粉絲一起慶祝，又會與女友二人世界賀壽，相信對方已有準備。

李亞男擬開派對賀「錫婚」

李亞男表示兩女最喜歡去嘉年華，每次都要贏到公仔才肯離開，自誇是夾公仔高手：「老公（王祖藍）要試幾次才成功，我有耐性和眼界準，夾得比他叻。」她與王祖藍快將結婚10周年，會如何慶祝？李亞男說：「愛情要保鮮，計劃開大派對慶祝或二人世界去個浪漫旅程。禮物不重要，彼此陪伴，製造美好回憶才寶貴，我們兩個都好冒失，除了婚戒，經常遺失東西。」ANSONBEAN表示要向李亞男學習，透露自己會間中送花和小禮物給女友，只要是他送，女友都喜歡。