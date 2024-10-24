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娛樂

處男騷被譚輝智任摸 黃劍文見「家姐」周慧敏爆喊

黃劍文開騷 被譚輝智摸腹肌 「家姐」周慧敏任嘉賓 Kimman感動落淚

【明報專訊】黃劍文首個個人演唱會《Stand by Kimman》前晚假麥花臣場館舉行，以一身白馬王子look登場，獻唱萬芳《新不了情》與鄭中基《閉目入神》揭序幕。他解釋唱《新不了情》因亡母喜歡這部電影，此片在廟街拍攝，小時候常跟媽媽去廟街看表演和聽粵劇，估不到長大後會在街頭busking，「參加無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》唱過《閉目入神》，由此曲開始受觀眾歡迎」。

周慧敏見證高山低谷

黃劍文除外套以背心示人騷手臂，表示經過三周努力健身操練的成果，然後跳唱張國榮的經典歌曲。黃劍文與嘉賓譚輝智合唱張天賦《記憶棉》及F.I.R《我們的愛》，後者笑言每次任嘉賓都會摸拍檔，說罷伸手入黃劍文衫內摸腹肌。

黃劍文感激壓軸嘉賓周慧敏鼓勵入行做歌手，哽咽說：「在我不開心、受委屈和音樂路上遇到挫敗時，她像家人般給我很多鼓勵，又教我唱歌。家人很重要，她是我很重要的家人，多謝她來見證我第一個演唱會。」周慧敏說：「唔好搞喊我呀，細佬。」

兩人相擁，黃劍文忍不住流淚，周慧敏安慰他釋放出來，眼淚是美麗的。兩人合唱《知己》後，周慧敏說：「見到很多人來支持你，像個大家庭，我好似家庭中的大姐姐，一定要來撐你。 還因為上頭（上帝）畀order我們，要彼此相愛、互相鞭策。相信你在音樂路上會繼續發光發亮。」演唱會尾聲，黃劍文與舞蹈員勁歌熱舞兼表演打側手翻，全場歡呼拍掌，他又走落台與粉絲握手，自爆曾被人嘲是奀星，但不介意，反覺得奀星都好，都有閃過，籲大家不要放棄夢想。

一場不夠喉 恨開Part 2

黃劍文騷後承認一場演唱會不夠喉，希望明年可開Part 2，到時可能會騷腹肌。他透露綵排時見周慧敏已喊，感激對方在他人生最低潮時陪伴和鼓勵，又帶自己上紅館和外地演出，給很多機會，讓他汲取經驗，「我們以姊弟相稱，平時不敢亂應，但佢一出場就叫我『細佬』，我當然要應」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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