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娛樂

抵港廣東話打招呼 工藤靜香想行超市了解地道文化

【明報專訊】54歲日本女星工藤靜香相隔31年再來香港開騷，今晚於麥花臣場館舉行，昨午抵港做準備，吸引數十粉絲接機。工藤靜香步出機場，引來大批人上前圍觀，現場一度出現小混亂，要由多名保安和工作人員開路護送她上車。

工藤靜香透過翻譯員提示在場人士小心安全，又應傳媒要求停下來拍照及接受簡單訪問，沿途還跟粉絲交流。有粉絲用日文寫心意卡，她特意探頭細閱，又親手接過花束、公仔及禮物；見有女粉絲抱着小孩，兩女之母的工藤靜香走近摸小孩額頭，非常親民。工藤靜香表示很久沒見香港粉絲，今次來港受到大家熱情接機，覺得很開心。問到相隔31年再來港開騷心情，她說：「真的不好意思，要大家等了一段時間，其實我一直都想盡快過來。（準備什麼驚喜？）我之前一直在日本巡演，今次香港歌單有點調整，大家認識我以前的歌，今次都會再唱。」她為表誠意練習廣東話，學以致用跟大家打招呼：「大家好，我係工藤靜香，多謝大家。」

工藤靜香稱今次會收集意見，了解大家想聽什麼廣東歌，下次練好廣東話再唱給大家聽。留港期間，她笑言期待品嘗黑糖和薑味小食，也想逛地道超市，了解香港民生和文化。

Rain來港出席晚宴

另外，韓國天王Rain（鄭智薰）繼7月香港舉行個唱，相隔3個月再度襲港，昨晚與劉嘉玲出席晚宴。他前晚抵港，戴帽、口罩及耳機低調現身香港機場，有粉絲接機送禮物，他揮手打招呼。

記者：鍾一虹

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