伙陳曉華郭柏妍同場零交流 邱士縉李駿傑認冇睇無綫劇

陳曉華郭柏妍有留意MIRROR

陳曉華與郭柏妍表示有留意Stanley與Jeremy的歌曲及作品，讚兩人厲害，「見他們在台上與粉絲有好多互動交流，我們都要好好學習。他們的粉絲友善又好多應援，等候期間表現得好開心，感受到他們的快樂」。

27歲郭柏妍自嘲年紀大，開始體弱多病，又自言很怕老，要提早護膚，她否認財多身子弱，工作酬勞交給媽媽管理。陳曉華主演無綫劇《巾幗梟雄之懸崖》已播出，問有沒有叫緋聞男友朱敏瀚捧場？她說沒有刻意叫。

Stanley笑姜濤廚藝「保持水準」

Stanley與Jeremy直認沒有收看無綫劇集，解釋因工作忙到連ViuTV的節目也沒看。當得知陳曉華與郭柏妍表示有留意他們的作品，Stanley與Jeremy表示若有時間，必定捧場看她們的劇集。談到早前拍團綜《MIRROR Chef》，其中一項考驗是煮奄列鬥廚藝，二人推舉江𤒹生（AK）和陳卓賢（Ian）較出色。Stanley笑說：「姜濤整奄列沒有進步亦沒有退步，保持到應有水準，真是好難得。」

Stanley近期工作排得密麻麻，除拍港台劇《獅子山下2024》，又要拍賀歲片和準備演出音樂會。相反女友李炘頤不停旅行，笑言這樣女友不會投訴他太忙沒有時間陪伴，「女友用自己掙的錢去玩，我們財政獨立，間中互送小禮物𧨾對方開心」。Jeremy代表香港11月到日本，聯同其他亞洲區歌手演出大型音樂會，近日苦練日語自我介紹及唱歌。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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