明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

藉新片籲香港破地獄轉型 黃子華想再伙許冠文拍《打小人》

破‧地獄｜黃子華稱香港需要輪迴 望拍《打小人》 許冠文指舊式誇張搞笑已過氣

【明報專訊】黃子華、許冠文、衛詩雅和鍾雪瑩等前晚到尖沙嘴出席電影《破‧地獄》首映禮。許冠文稱香港需要破地獄轉型，放下仇恨和傲慢重新上路，又承認舊式誇張搞笑已過氣，現在觀眾需要像《破‧地獄》的笑片，「睇完喊過覺得人生值得活落去先勁，呢個先係喜劇新角度」。黃子華亦覺得香港需要輪迴，笑稱建議政府未來大時大節在維港中心破地獄，又希望與許冠文再合作拍一套《打小人》。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

兩代笑匠許冠文與黃子華相隔逾30年再合作，在電影《破‧地獄》演「一文一武」的殯儀業者，新片11月中上映，昨晚舉行首映禮。二人一同受訪，許冠文笑言不止香港人要破地獄，香港本身也需要破地獄轉型，「意思是將以前的仇恨、驕傲一切放低，好似道士重新上路。這個儀式叫破地獄，尋求新突破，就好似特首（行政長官李家超）時時講轉型，所以香港700萬人都不應該害怕，只要放低以前的漏洞和傲慢，重新上路就得，一定有一條路，因為香港人係好勁㗎！」

若有人拍打小人題材就是抄襲

黃子華笑稱要向香港政府提議，在未來大時大節於維港中心破地獄，「香港需要輪迴，許冠文已經話好願意做喃嘸部分」。他表示今次與許冠文合作覺得是很奇妙的命運，經過30多年很迂迴行各自的路再聚在這一點，這套戲再帶他們到東京電影節，「《破‧地獄》值得去到全世界，其實香港還有好多標誌特色，但要努力發掘」。是否希望再與許冠文合作？黃子華笑道：「第二套標誌特色戲，我想拍套《打小人》，唔好有人同我爭，OK？係咪扮女人我未知，我講緊許冠文，我做小人，如果有人拍《打小人》就是抄襲我哋。」

許自爆多年沒拍戲原因

許冠文稱《破‧地獄》是一部沒有笑話的喜劇，觀眾睇完喊過後，覺得世界很美好，明天更漂亮，相信未來喜劇會走這個路線，他稱導演陳茂賢堅持拍不太傾向笑的喜劇，自己則比較傾向笑多啲，「其實𠵱家笑唔笑都冇乜所謂，點好笑都唔夠社交平台幾分鐘啲片好笑，當街市阿婆都識拍嘅時候，要拍咩喜劇是一個問題，這就是未來喜劇模式的第一套，我多年來沒有拍戲，因為尋求新喜劇形式，這套戲很接近，以前啲誇張搞笑戲已經過咗氣，𠵱家觀眾需要睇好似《破‧地獄》咁有新意」。

衛詩雅表示看了《破‧地獄》30次，每次為這套戲謝票都緊張到胃痛，與觀眾分享時，感覺好深刻，像有救贖別人的使命感，加上父母及未婚夫也來睇首映，令她更加緊張，「未婚夫不是首次看我演出的首映，但今次是第一次坐我隔籬，老闆話原本無位，是特別安排」。

衛詩雅笑未婚夫冇潛質當演員

衛詩雅表示每次接戲都會問未婚夫意見，但未必會聽，只會扮聽，「未婚夫好好笑，會堅持和我在家中對戲，我覺得對完仲衰咗，剛拍拖時不敢拒絕打擊他，現在我不會理他，他完全沒潛質，做不到演員。不過現在他對社交平台有興趣，經常請教我，又令我們的距離拉近了，會叮囑他小心上載相片」。

鍾雪瑩希望吳君如封金馬影后

鍾雪瑩戲中飾演黃子華助手，表示很開心有機會和對方合作，初時以為黃子華好惡，不過對方主動在長生店門外和她傾偈，感覺十分溫暖，「第一次見面，他和許冠文已拍重要戲分，我在旁邊看他們精湛的演出，心想入到這個劇組真的賺了」。她憑電影《看我今天怎麼說》角逐台灣金馬獎最佳女主角，鍾雪瑩未準備戰衣，但已準備好雀躍的心情到當地看很多戲，「信心平常，好開心可以和吳君如一齊角逐，我希望她攞到，我都係想睇戲多啲，帶定大行李篋，到時拿多些金馬紀念品回來」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞