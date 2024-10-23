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娛樂

【開箱】《愛過之後來臨的》 坂口健太郎李世榮譜詩意異國戀

【明報專訊】韓國影視串流平台Coupang Play上月27日推出新劇《愛過之後來臨的》，由《衣袖紅鑲邊》韓國女星李世榮伙拍《CODE-願望的代價》日本男星坂口健太郎主演，講述一段刻骨銘心異國戀經歷分手再重逢的故事，香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看。

同名小說改編

日韓合作並不罕見，去年便有《無人島的Diva》蔡鍾協與《Vivant》二階堂富美合演《Eye Love You》，外界反應不錯；除了《愛過之後來臨的》，《Moving超異能族》韓孝珠與《日本沉沒》小栗旬合演《浪漫匿名者》，亦預計明年推出；《媽媽朋友的兒子》丁海寅近日亦傳接拍新劇，與年輕日本女星合作，不過確實演出陣容未定。

改編自同名小說的《愛過之後來臨的》，講述韓國女生崔紅（李世榮飾）為了逃避就業，隻身往日本留學，邂逅青木潤吾（坂口健太郎飾）後，陷入熱戀。二人不敵現實生活，最終分手收場。5年後，躍升為人氣作家的潤吾為了宣傳新書，前往韓國，重遇準備結婚的崔紅。二人發現對於逝去的愛情，依然記憶猶新，時間似乎凍結在分手的一天，不知應如何面對理性與感情。

簡短寫實異地情

《愛過之後來臨的》全劇6集，周五（25日）將播出結局；劇中愛情故事簡短寫實，不浮誇也不轉彎抹角，情節穿插於5年前的日本及5年後的韓國，導演文賢成為免觀眾混淆5年前後，安排男女主角有不同的髮型及衣著打扮。5年前兩人均鬈髮，衣著較休閒，5年後則趨向成熟，頭髮也由鬈變直。全劇節奏較緩慢，但畫面唯美動人，既有日本文青味道，也有韓劇的甜蜜浪漫感覺。

男女主角的愛情故事夠寫實是此劇最大看點；5年前崔紅隻身到日本留學，推着多件行李，狼狽跌倒時，偶遇潤吾，兩人一見鍾情。其後在商店兼職，命中注定般再度相遇，火速墮入愛河，並認定這段情永恆不變。然而二人同居後，生活漸漸出現變化，因工作而忙得不可開交的潤吾，開始冷落崔紅。獨自在異鄉的她，無人可依靠，感覺愈來愈孤獨，最終選擇返回韓國。《愛過之後來臨的》故事雖然簡單，卻容易引起共鳴，因為大多數愛情都敵不過生活問題，尤其是異國戀，當其中一方身處異地，那種無依無靠的孤獨感特別濃烈，若另一半未能體會，感情容易破裂。

文藝氣息加愛情金句

劇中加插不少詩詞元素；崔紅喜歡已故留日韓國詩人尹東柱，後者名作《天空、風、星星與詩》，成為潤吾與崔紅的定情詩。另一方面，潤吾成為作家，小紅則任職出版社，令劇集充滿文藝氣息，就連男女主角談情的對白也甚有詩意，小紅曾說：「人類是天上的星星進化而成，所以無論我們是什麼人種國籍，都是來自天上的星星。」有關愛情的金句也不少，崔紅說：「孤獨使人感到不安，寂寞也使愛情變得脆弱，然後，如果再加上年輕的話，一切就變得岌岌可危。」另外，崔紅母親看穿心事重重的女兒，勸對方，「結婚對象是找一個最好的男人，而不是找一個最愛的男人」。

李世榮與坂口健太郎外形合襯，扮演情侶沒有違和感。劇中講述崔紅小時候在日本居住多年，所以日語流利；李世榮用日語演戲也十分流暢、自然，演繹崔紅內心孤獨、痛苦的情緒，恰到好處。坂口健太郎扮演不善辭令卻長於文字表達內心的潤吾，一直後悔當年沒有挽留崔紅，角色善良、內斂又長情，十分討好。相信坂口健太郎能憑《愛過之後來臨的》打開韓國巿場。

此劇男女配角亦選得不錯，《職場競賽守則》洪宗玄扮演崔紅男友宋敏俊，《摘星廚神》中村杏則飾演潤吾的舊愛小林環奈，並想重新追求男方。第5集尾聲講崔紅拒絕了宋敏俊求婚，前往找潤吾時，目睹他與小林環奈約會，且看兩主角將會大團圓結局，還是悲劇收場。

相關字詞﹕坂口健太郎 李世榮 愛過之後來臨的 開箱

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