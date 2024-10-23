《邪MALL》演父女 姜皓文讚Candy孝順

也門拍節目驚無命

Candy自小愛看殭屍片和喪屍片，但今次無份演殭屍和喪屍，亦不是演靚女，「很多場面，我都要做驚嚇表情逃跑」。姜皓文每日開工花三四小時上妝，在沒開冷氣的商場取景，不停流汗，要密密補妝，收工又花兩小時落妝，但有不同嘗試，辛苦都值得。他之後到馬來西亞拍賀歲片，聽聞有其他香港演員參演，「當地人跟香港人一樣愛看賀歲片，過年一家大細去看戲」。

姜皓文早前赴也門拍無綫節目《與天地對話》，身處的地方局勢緊張，出入有軍人保護，「我們用無人機拍攝，軍人都緊張問空中的無人機是否我們的，否則會打下來」。由於當地網絡接收差，他試過整天失聯，令家人擔心，讓他明白報平安的重要。他在峽谷取景，要獨自走一公里路，最擔心有猛獸、毒蟲出現，又驚差錯腳跌落懸崖就無命。

記者：鍾一虹