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娛樂

《邪MALL》演父女 姜皓文讚Candy孝順

【明報專訊】姜皓文、楊偉倫及COLLAR成員王家晴（Candy）等前晚出席電影《邪MALL》首映禮。姜皓文片中與Candy演父女，他讚對方孝順，會關心他的狀况，而且是有想法的新人，不會盲目聽指示，「她懂得跟導演溝通，甚至會提出自己的角度」。Candy首次拍戲心情興奮又緊張，多得平易近人的姜皓文主動跟她傾談，令彼此關係「破冰」。姜皓文解釋剛開工時，他們要拍場激烈嗌交戲，演對手戲最緊要無隔膜，大家會較舒服，所以主動找對方傾偈，他笑說：「其實我不識點同人閒聊，都是夾硬來。」他拍戲經常演爸爸角色，父愛氾濫，現實中寵愛姨甥，常被家人鬧。

也門拍節目驚無命

Candy自小愛看殭屍片和喪屍片，但今次無份演殭屍和喪屍，亦不是演靚女，「很多場面，我都要做驚嚇表情逃跑」。姜皓文每日開工花三四小時上妝，在沒開冷氣的商場取景，不停流汗，要密密補妝，收工又花兩小時落妝，但有不同嘗試，辛苦都值得。他之後到馬來西亞拍賀歲片，聽聞有其他香港演員參演，「當地人跟香港人一樣愛看賀歲片，過年一家大細去看戲」。

姜皓文早前赴也門拍無綫節目《與天地對話》，身處的地方局勢緊張，出入有軍人保護，「我們用無人機拍攝，軍人都緊張問空中的無人機是否我們的，否則會打下來」。由於當地網絡接收差，他試過整天失聯，令家人擔心，讓他明白報平安的重要。他在峽谷取景，要獨自走一公里路，最擔心有猛獸、毒蟲出現，又驚差錯腳跌落懸崖就無命。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕王家晴（Candy） 邪MALL 姜皓文

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