MIRROR紅館事故損失9000萬 邱士縉：追數應該問姜濤

對於電訊盈科證人指公司因MIRROR紅館演唱會事故損失9000萬元，Stanley說：「這些不是我要知的事，所以不知道。」公司可有要求他們努力追數？他說：「我幾努力都好難達到，問錯人了，應該問姜濤！掉個波畀佢先，聽到個數字都有點嚇親，難怪魯庭暉咁多白頭髮啦！」

籲鏡粉理性追星

提到昂坪市集將舉行商台叱咤頒獎禮記者會，有人投訴鏡粉（MIRROR粉絲暱稱）一早在昂坪市集以各種物品霸位，擾民及不理其他歌手粉絲感受。Stanley指MIRROR成員一向呼籲粉絲尊重所有人，之前商台門口一事也討論過，「都是要盡量尊重其他人，我們一向這樣勸喻粉絲，要理性追星，但有幾多人會聽？我們都控制不到」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵